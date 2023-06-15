Белоусов назвал оптимальный для экономики курс рубля
Оптимальным для российской экономики является курс рубля на уровне 80-90 руб. за доллар, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«С моей точки зрения сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 руб. за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», – заявил он журналистам.
Также Белоусов рассказал, что у правительства остаются ресурсы для дальнейшего повышения эффективности государственных расходов.
«Основной ресурс для повышения эффективности, такая акупунктура – среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации и так далее», – добавил первый вице-премьер.
14 июня курс доллара поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля прошлого года. 15 июня по итогам торгов на Мосбирже курс российской валюты составил 84,22 руб. за доллар и 91,35 руб. за евро.
Падение рубля к доллару и евро произошло в апреле этого года. Тогда евро превысил 89 руб. – впервые с 14 апреля прошлого года. В тот же день впервые с 15 апреля 2022 г. отметку в 81 руб. превысил доллар.
9 июня Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях. «Если мы говорим о том, в чем сберегать, я могу, конечно, дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.