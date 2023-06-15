Белоусов назвал оптимальный для экономики курс рубля

9 июня Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях. «Если мы говорим о том, в чем сберегать, я могу, конечно, дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.