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Экономика

Белоусов назвал оптимальный для экономики курс рубля

Ведомости

Оптимальным для российской экономики является курс рубля на уровне 80-90 руб. за доллар, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С моей точки зрения сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 руб. за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», – заявил он журналистам.

Также Белоусов рассказал, что у правительства остаются ресурсы для дальнейшего повышения эффективности государственных расходов.

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«Основной ресурс для повышения эффективности, такая акупунктура – среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации и так далее», – добавил первый вице-премьер.

Ранее сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ заявила, что произошедшее в последнее время ослабление рубля будет переноситься в цены, и что регулятор следи за ситуацией.

14 июня курс доллара поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля прошлого года. 15 июня по итогам торгов на Мосбирже курс российской валюты составил 84,22 руб. за доллар и 91,35 руб. за евро.

Падение рубля к доллару и евро произошло в апреле этого года. Тогда евро превысил 89 руб. – впервые с 14 апреля прошлого года. В тот же день впервые с 15 апреля 2022 г. отметку в 81 руб. превысил доллар.

Ранее по теме: Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях

9 июня Набиуллина заявила, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях. «Если мы говорим о том, в чем сберегать, я могу, конечно, дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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