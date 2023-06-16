Президент анонсировал повышение МРОТ на 18,5% со следующего года

Путин напомнил, что с начала 2023 г. МРОТ был проиндексирован на 6,3% до 16 242 руб. в месяц. По его словам, к 2030 г. эта величина может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для рост зарплат во всех регионах России.