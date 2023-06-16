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Экономика

Президент анонсировал повышение МРОТ на 18,5% со следующего года

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18,5% с 1 января 2024 г. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

«С 1 января 2024 г. проведем еще одну индексацию – сразу на 18,5%. <...> Что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом. Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек», – сказал он.

Путин напомнил, что с начала 2023 г. МРОТ был проиндексирован на 6,3% до 16 242 руб. в месяц. По его словам, к 2030 г. эта величина может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для рост зарплат во всех регионах России.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 6 млн россиян получают зарплату ниже уровня МРОТ. В конце мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что к 2030 г. МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 375 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных