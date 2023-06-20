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Экономика

Минсельхоз хочет продлить запрет на экспорт риса до конца года

Ведомости

Минсельхоз РФ предложил до конца этого года продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы, введенный летом 2022 г. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎по 31 декабря 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса... и крупы рисовой... из Российской Федерации», – говорится в документе.

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Данный запрет предлагается, как и прежде, не распространять на продукцию, экспортируемую в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также в другие страны, если это делается в рамках международных межправительственных соглашений или же для оказания гуманитарной помощи. Ограничения также не затронут вывоз продукции физлицами для личного пользования, транзитные перевозки и поставки в воинские формирования России на территории иностранных государств.

Минсельхоз запретил экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле прошлого года. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

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Первоначально запрет вводился до конца 2022 г., в декабре его продлили до 30 июня.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По словам министра, такой объем обеспечит национальную продовольственную безопасность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных