Минсельхоз хочет продлить запрет на экспорт риса до конца года
Минсельхоз РФ предложил до конца этого года продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы, введенный летом 2022 г. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса... и крупы рисовой... из Российской Федерации», – говорится в документе.
Данный запрет предлагается, как и прежде, не распространять на продукцию, экспортируемую в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также в другие страны, если это делается в рамках международных межправительственных соглашений или же для оказания гуманитарной помощи. Ограничения также не затронут вывоз продукции физлицами для личного пользования, транзитные перевозки и поставки в воинские формирования России на территории иностранных государств.
Минсельхоз запретил экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле прошлого года. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.
Первоначально запрет вводился до конца 2022 г., в декабре его продлили до 30 июня.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По словам министра, такой объем обеспечит национальную продовольственную безопасность.