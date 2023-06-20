Минсельхоз хочет продлить запрет на экспорт риса до конца года

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По словам министра, такой объем обеспечит национальную продовольственную безопасность.