Банк Англии повысил ставку до 5%
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на заседании 22 июня принял решение повысить банковскую ставку на 0,5 п. п. до 5%, что стало максимальным значением с 2008 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Шаг уже 13-го подряд повышения ставки увеличился – на заседании 10 мая регулятор повысил ставку на 0,25 п. п. Решение, как и в прошлый раз, поддержали семь членов комитета, еще двое проголосовали за сохранение ставки на прежнем уровне.
В Банке Англии отметили, что потребительская инфляция снизилась с 10,1% в марте до 8,7% в апреле в годовом выражении, оставшись на этом же уровне по итогам мая, что на 0,3 п. п. выше прогноза. Регулятор при этом подчеркивает, что к концу года показатель значительно снизится ввиду удешевления энергоносителей.
Регулятор рассчитывает на возвращение инфляции к цели в 2% в среднесрочной перспективе. Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали повышение ставки до 4,75%.
15 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил в восьмой раз подряд ключевую ставку на 25 б. п. до 4%. Регулятор отметил, что, по июньским прогнозам, общая инфляция в 2023 г. в еврозоне составит 5,4%, в 2024 г. – 3%, в 2025 г. – 2,2%. Вместе с этим были понижены прогнозы экономического роста на этот и следующий год – с 1,1 до 0,9% и с 1,6 до 1,5% соответственно. В 2025 г. ожидается рост на 1,6%.
Экономика еврозоны в I квартале 2023 г. сократилась на 0,1%. Представитель Еврокомиссии Верле Нютс 8 июня подтвердила начало рецессии. Снижение коллективного ВВП в еврозоне идет второй квартал подряд. Аналогичная динамика была зафиксирована в IV квартале 2022 г.
14 июня Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 5–5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г.