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Экономика

ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 года

Ведомости

Правление Центрального банка Турции на сегодняшнем заседании приняло решение поднять ставку почти вдвое – с 8,5 до 15%, сообщается на сайте регулятора. Повышение стало первым с марта 2021 г.

«Правление решило начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы способствовать наступлению дефляции, снизить инфляционные ожидания и сдержать волатильность цен», – говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Регулятор пообещал ужесточать ДКП до тех пор, пока не будет достигнуто заметное улучшение прогноза инфляции, отметив, что с ее ужесточением повысится и эффективность.

Как писали ранее «Ведомости», единого мнения среди аналитиков о том, какое решение сегодня примет ЦБ Турции, не было. Экономисты Goldman Sachs ожидали повышения недельной ставки репо до 40% с текущих 8,5%, а Bank of America прогнозировал, что учетная ставка вырастет до 25%. Deutsche Bank ожидал роста до 20% в июне. За последний год курс лиры к доллару на форексе обвалился на 36,4%. А после победы Эрдогана на выборах с 28 мая турецкая валюта потеряла 19,8% и достигла нового исторического минимума на уровне 23,6 лиры/$.

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Переставший проводить независимую политику Центральный банк Турции с 2021 г. снизил ставку с 19% до текущих 8,5%. Через низкие ставки власти стремились поддержать кредитование и экономический рост, но такая политика резко обесценила лиру и раскрутила инфляционную спираль (осенью прошлого года инфляция превышала 85%). Сейчас годовая инфляция в Турции достигает почти 40% при цели 5%.

Ранее в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой ЦБ страны Хафизе Гайе Эркан, которая ранее работала в американских банках Goldman Sachs и First Republic. Эркан стала первой женщиной, возглавившей Центробанк Турции. Ранее этот пост занимал Сахап Кавчиоглу, который после отставки возглавит управление банковского регулирования и надзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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