ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 года

Как писали ранее «Ведомости», единого мнения среди аналитиков о том, какое решение сегодня примет ЦБ Турции, не было. Экономисты Goldman Sachs ожидали повышения недельной ставки репо до 40% с текущих 8,5%, а Bank of America прогнозировал, что учетная ставка вырастет до 25%. Deutsche Bank ожидал роста до 20% в июне. За последний год курс лиры к доллару на форексе обвалился на 36,4%. А после победы Эрдогана на выборах с 28 мая турецкая валюта потеряла 19,8% и достигла нового исторического минимума на уровне 23,6 лиры/$.