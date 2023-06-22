ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 года
Правление Центрального банка Турции на сегодняшнем заседании приняло решение поднять ставку почти вдвое – с 8,5 до 15%, сообщается на сайте регулятора. Повышение стало первым с марта 2021 г.
«Правление решило начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы способствовать наступлению дефляции, снизить инфляционные ожидания и сдержать волатильность цен», – говорится в пресс-релизе по итогам заседания.
Регулятор пообещал ужесточать ДКП до тех пор, пока не будет достигнуто заметное улучшение прогноза инфляции, отметив, что с ее ужесточением повысится и эффективность.
Как писали ранее «Ведомости», единого мнения среди аналитиков о том, какое решение сегодня примет ЦБ Турции, не было. Экономисты Goldman Sachs ожидали повышения недельной ставки репо до 40% с текущих 8,5%, а Bank of America прогнозировал, что учетная ставка вырастет до 25%. Deutsche Bank ожидал роста до 20% в июне. За последний год курс лиры к доллару на форексе обвалился на 36,4%. А после победы Эрдогана на выборах с 28 мая турецкая валюта потеряла 19,8% и достигла нового исторического минимума на уровне 23,6 лиры/$.
Переставший проводить независимую политику Центральный банк Турции с 2021 г. снизил ставку с 19% до текущих 8,5%. Через низкие ставки власти стремились поддержать кредитование и экономический рост, но такая политика резко обесценила лиру и раскрутила инфляционную спираль (осенью прошлого года инфляция превышала 85%). Сейчас годовая инфляция в Турции достигает почти 40% при цели 5%.
Ранее в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой ЦБ страны Хафизе Гайе Эркан, которая ранее работала в американских банках Goldman Sachs и First Republic. Эркан стала первой женщиной, возглавившей Центробанк Турции. Ранее этот пост занимал Сахап Кавчиоглу, который после отставки возглавит управление банковского регулирования и надзора.