Эрдоган назначил главой ЦБ Турции бывшего топ-менеджера американских банков

1 июня ЦИК Турции подвел окончательные итоги президентских выборов, Эрдоган набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%. 3 июня Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Первым серьезным изменением после его повторного вступления в должность стало обновление кабинета министров. Эрдоган сменил почти весь состав правительства, включая глав ключевых ведомств. Затем стало известно, что он намерен внести на рассмотрение в парламент предложение о поправках в Конституцию.