Эрдоган назначил главой ЦБ Турции бывшего топ-менеджера американских банков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой центрального банка страны Хафизе Гайе Эркан, которая ранее работала в американских банках Goldman Sachs и First Republic. Об этом сообщает газета Financial Times.
Эркан станет первой женщиной, возглавившей центробанк Турции. Ранее этот пост занимал Сахап Кавчиоглу, который после отставки возглавит управление банковского регулирования и надзора.
Газета допускает, что решение президента Турции о назначении Эркан может свидетельствовать о планах Эрдогана сменить курс и перейти к более традиционной политике, чтобы побороть инфляцию и привлечь инвесторов.
Эркан родилась в 1982 г. Окончила Босфорский университет, затем получила степень доктора по финансовой инженерии и прикладной математике в Принстонском университете. На управляющих должностях она проработала в банке First Republic восемь лет, а в Goldman Sachs – 10, уточняет Bloomberg.
1 июня ЦИК Турции подвел окончательные итоги президентских выборов, Эрдоган набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%. 3 июня Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Первым серьезным изменением после его повторного вступления в должность стало обновление кабинета министров. Эрдоган сменил почти весь состав правительства, включая глав ключевых ведомств. Затем стало известно, что он намерен внести на рассмотрение в парламент предложение о поправках в Конституцию.