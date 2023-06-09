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Эрдоган назначил главой ЦБ Турции бывшего топ-менеджера американских банков

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой центрального банка страны Хафизе Гайе Эркан, которая ранее работала в американских банках Goldman Sachs и First Republic. Об этом сообщает газета Financial Times.

Эркан станет первой женщиной, возглавившей центробанк Турции. Ранее этот пост занимал Сахап Кавчиоглу, который после отставки возглавит управление банковского регулирования и надзора.

Газета допускает, что решение президента Турции о назначении Эркан может свидетельствовать о планах Эрдогана сменить курс и перейти к более традиционной политике, чтобы побороть инфляцию и привлечь инвесторов.

Эркан родилась в 1982 г. Окончила Босфорский университет, затем получила степень доктора по финансовой инженерии и прикладной математике в Принстонском университете. На управляющих должностях она проработала в банке First Republic восемь лет, а в Goldman Sachs – 10, уточняет Bloomberg.

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1 июня ЦИК Турции подвел окончательные итоги президентских выборов, Эрдоган набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%. 3 июня Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Первым серьезным изменением после его повторного вступления в должность стало обновление кабинета министров. Эрдоган сменил почти весь состав правительства, включая глав ключевых ведомств. Затем стало известно, что он намерен внести на рассмотрение в парламент предложение о поправках в Конституцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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