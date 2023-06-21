Как может пройти поворотное для Турции заседание ЦБ

Единого мнения среди аналитиков, в том числе международных, относительно движения процентной ставки нет – политику Эрдогана сложно предсказать. Экономисты Goldman Sachs, например, ожидают повышения недельной ставки репо до 40% с текущих 8,5%, что станет ее первым повышением с марта 2021 г. Bank of America прогнозирует, что учетная ставка вырастет до 25%. Deutsche Bank ждет роста до 20% в июне – это средняя оценка у 20 экономистов в опросе Bloomberg. Для Bank of America и Deutsche Bank возможно указание турецких властей на дальнейшие, менее агрессивные повышения на следующих заседаниях, пишет издание.