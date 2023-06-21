Как может пройти поворотное для Турции заседание ЦБ

Как может пройти поворотное для Турции заседание ЦБРынок надеется на первое за два года повышение процентной ставки
В четверг, 22 июня, Центробанк Турции проведет поворотное заседание – по его итогам станет ясно, продолжит ли на новом сроке Реджеп Тайип Эрдоган вести экономику страны по уже намеченному курсу или же позволит ЦБ впервые почти за два года повысить ставку для борьбы с инфляцией. На заседании комитета по денежно-кредитной политике впервые будет председательствовать новая глава ЦБ Хафизе Гайе Эркал.
Единого мнения среди аналитиков, в том числе международных, относительно движения процентной ставки нет – политику Эрдогана сложно предсказать. Экономисты Goldman Sachs, например, ожидают повышения недельной ставки репо до 40% с текущих 8,5%, что станет ее первым повышением с марта 2021 г. Bank of America прогнозирует, что учетная ставка вырастет до 25%. Deutsche Bank ждет роста до 20% в июне – это средняя оценка у 20 экономистов в опросе Bloomberg. Для Bank of America и Deutsche Bank возможно указание турецких властей на дальнейшие, менее агрессивные повышения на следующих заседаниях, пишет издание.