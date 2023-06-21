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Как может пройти поворотное для Турции заседание ЦБ

Рынок надеется на первое за два года повышение процентной ставки
Екатерина Литова Роман Романов Илья Лакстыгал
ALI BALIKCI / Anadolu Agency via AFP

В четверг, 22 июня, Центробанк Турции проведет поворотное заседание – по его итогам станет ясно, продолжит ли на новом сроке Реджеп Тайип Эрдоган вести экономику страны по уже намеченному курсу или же позволит ЦБ впервые почти за два года повысить ставку для борьбы с инфляцией. На заседании комитета по денежно-кредитной политике впервые будет председательствовать новая глава ЦБ Хафизе Гайе Эркал.

Единого мнения среди аналитиков, в том числе международных, относительно движения процентной ставки нет – политику Эрдогана сложно предсказать. Экономисты Goldman Sachs, например, ожидают повышения недельной ставки репо до 40% с текущих 8,5%, что станет ее первым повышением с марта 2021 г. Bank of America прогнозирует, что учетная ставка вырастет до 25%. Deutsche Bank ждет роста до 20% в июне – это средняя оценка у 20 экономистов в опросе Bloomberg. Для Bank of America и Deutsche Bank возможно указание турецких властей на дальнейшие, менее агрессивные повышения на следующих заседаниях, пишет издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных