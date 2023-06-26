Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал введение налога на сверхприбыль

7 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль. Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза – до 5%. По данным ФНС, совокупная прибыль компаний за 2021–2022 гг. превысила аналогичный показатель за 2018–2019 гг. в полтора раза, или на 21,7 трлн руб.