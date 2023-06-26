Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал введение налога на сверхприбыль
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал введение налога на сверхприбыль для крупных компаний, пишут «РИА Новости».
Помимо этого, бюджетный комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который закрепляет в Налоговом кодексе возможность установления налога на сверхприбыль. Предполагается, что оба законопроекта будут представлены на рассмотрение Госдумы 28 июня.
7 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль. Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза – до 5%. По данным ФНС, совокупная прибыль компаний за 2021–2022 гг. превысила аналогичный показатель за 2018–2019 гг. в полтора раза, или на 21,7 трлн руб.
В Минфине напомнили, что налог не затронет компании, которые были созданы после 2020 г., и те, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие два года не превышает 1 млрд руб. Также нововведения не распространяются на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и компании из нефтегазового сектора и добычи угля. Предполагается, что средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, в том числе на поддержку нуждающихся семей.