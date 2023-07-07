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Экономика

Дерипаска спрогнозировал час расплаты США за «санкционный раж»

Ведомости

Российский предприниматель Олег Дерипаска спрогнозировал, что расплата США за «санкционный раж» может наступить в ближайшие три года. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», – такое заявление Дерипаска сделал, комментируя материал The Financial Times. Он также сопроводил сообщение информацией о том, что двухлетние казначейские обязательства США подорожали на 5,12%.

В статье FT сказано, что из-за данных о занятости в США растет доходность облигаций и на этом фоне происходит массовый отток инвесторов из американских акций. Отмечается, что с 2007 г. доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня, превысив порог 5%. При этом доходность эталонных десятилетних облигаций выросла до самого высокого уровня с марта и достигнув 4% порога. В материале также говорится, что это может быть сигналом к повышению ставки ФРС уже в июле и росту инфляции.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в конце июня заявил, что риск рецессии в экономике США есть, но такой сценарий развития событий является менее вероятным. По его словам, текущие индикаторы показывают «мягкое приземление» американской экономики.

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О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит. По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.

14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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