Дерипаска спрогнозировал час расплаты США за «санкционный раж»

В статье FT сказано, что из-за данных о занятости в США растет доходность облигаций и на этом фоне происходит массовый отток инвесторов из американских акций. Отмечается, что с 2007 г. доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня, превысив порог 5%. При этом доходность эталонных десятилетних облигаций выросла до самого высокого уровня с марта и достигнув 4% порога. В материале также говорится, что это может быть сигналом к повышению ставки ФРС уже в июле и росту инфляции.