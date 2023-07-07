Зампред ЦБ Заботкин допустил сезонное снижение цен в августе – сентябре

Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ допускает повышение ставки на ближайших заседаниях (ближайшее состоится 21 июля). 6 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, при этом, по ее словам, регулятор пока анализирует, будет ли повышение «одноразовым» или «будет целый цикл».