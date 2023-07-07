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Экономика

Зампред ЦБ Заботкин допустил сезонное снижение цен в августе – сентябре

Ведомости

Снижение цен в России, которое довольно часто фиксируется в августе – сентябре, может произойти и в этом году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса.

«Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета – начале осени довольно часто происходит и, возможно, произойдет и в этом году», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

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Годовая инфляция в России, сообщалось ранее, на неделе с 27 июня по 3 июля вновь ускорилась, достигнув 3,43% после 3,21% и 2,96% в прошлые две недели. В недельном выражении рост цен замедлился до 0,13% после 0,16% неделей ранее.

Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ допускает повышение ставки на ближайших заседаниях (ближайшее состоится 21 июля). 6 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, при этом, по ее словам, регулятор пока анализирует, будет ли повышение «одноразовым» или «будет целый цикл».

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По прогнозу регулятора, по итогам II квартала инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель ЦБ по инфляции – 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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