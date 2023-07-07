Зампред ЦБ Заботкин допустил сезонное снижение цен в августе – сентябре
Снижение цен в России, которое довольно часто фиксируется в августе – сентябре, может произойти и в этом году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса.
«Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета – начале осени довольно часто происходит и, возможно, произойдет и в этом году», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
Годовая инфляция в России, сообщалось ранее, на неделе с 27 июня по 3 июля вновь ускорилась, достигнув 3,43% после 3,21% и 2,96% в прошлые две недели. В недельном выражении рост цен замедлился до 0,13% после 0,16% неделей ранее.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ допускает повышение ставки на ближайших заседаниях (ближайшее состоится 21 июля). 6 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, при этом, по ее словам, регулятор пока анализирует, будет ли повышение «одноразовым» или «будет целый цикл».
По прогнозу регулятора, по итогам II квартала инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель ЦБ по инфляции – 4%.