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Экономика

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, при этом, по ее словам, регулятор пока анализирует, будет ли повышение «одноразовым» или «будет целый цикл».

«Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл – будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать», – сказала глава ЦБ.

Она также добавила, что проинфляционные риски с июньского заседания выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля. В начале прошлой недели рубль начал дешеветь: в понедельник 26 июня курс доллара поднимался выше 87 руб., курс евро – выше 95 руб., а уже 6 июля доллар превысил 92 руб., в то время как евро достиг 100 руб.

Банк России может поднять ключевую ставку уже в июле

Он вновь сохранил ее на уровне 7,5%, но сигнал о повышении стал еще жестче

9 июня совет директоров ЦБ шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как писали ранее «Ведомости», в регуляторе допускают повышение ставки на ближайших заседаниях. 28 июня о вероятности повышения ставки заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Набиуллина отмечала, что шаг увеличения будет зависеть от того, в какой мере поступающие в ЦБ данные будут влиять на оценку баланса рисков для достижения инфляции в 4% в 2024 г. Кроме того, она отмечала, что на заседании 9 июня совет директоров предметно обсуждал повышение ставки: рассматривался диапазон от 0,25 до 0,75 п. п. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 21 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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