Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Набиуллина отмечала, что шаг увеличения будет зависеть от того, в какой мере поступающие в ЦБ данные будут влиять на оценку баланса рисков для достижения инфляции в 4% в 2024 г. Кроме того, она отмечала, что на заседании 9 июня совет директоров предметно обсуждал повышение ставки: рассматривался диапазон от 0,25 до 0,75 п. п. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 21 июля.