Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, при этом, по ее словам, регулятор пока анализирует, будет ли повышение «одноразовым» или «будет целый цикл».
«Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл – будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать», – сказала глава ЦБ.
Она также добавила, что проинфляционные риски с июньского заседания выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля. В начале прошлой недели рубль начал дешеветь: в понедельник 26 июня курс доллара поднимался выше 87 руб., курс евро – выше 95 руб., а уже 6 июля доллар превысил 92 руб., в то время как евро достиг 100 руб.
9 июня совет директоров ЦБ шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как писали ранее «Ведомости», в регуляторе допускают повышение ставки на ближайших заседаниях. 28 июня о вероятности повышения ставки заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
Набиуллина отмечала, что шаг увеличения будет зависеть от того, в какой мере поступающие в ЦБ данные будут влиять на оценку баланса рисков для достижения инфляции в 4% в 2024 г. Кроме того, она отмечала, что на заседании 9 июня совет директоров предметно обсуждал повышение ставки: рассматривался диапазон от 0,25 до 0,75 п. п. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 21 июля.