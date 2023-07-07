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Экономика

Песков: сомнений в макроэкономической стабильности России быть не должно

Ведомости

Цифры свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности России не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ослабление рубля.

В ходе брифинга журналисты спросили Пескова, считает ли Кремль действующий курс рубля долгосрочным явлением и планирует ли президент проводить совещание по этому поводу.

В ответ Песков напомнил о недавней встрече президента Владимира Путина с премьером Михаилом Мишустиным, в ходе которой обсуждалось положение дел в российской экономике.

«Там именно речь шла о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучше, чем это могло прогнозироваться. Там же шла речь собственно о конкретных цифрах, которые свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно быть. Все остальное – дело текущей конъюнктуры», – рассказал Песков.

Давать какие-то детальные комментарии по этому вопросу должно правительство, отметил Песков, добавив, что Путин не планирует совещания по этому вопросу.

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В ночь с 4 на 5 июля Путин и Мишустин провели рабочую встречу. Премьер заявил, что объем ВВП России по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2% в случае, если «не будет каких-то форсмажорных обстоятельств». Кроме того, премьер отметил, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% (по сравнению с прошлым годом), а с начала года – 0,6%. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что экономические показатели РФ оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса 6 июля призвала не строить теории заговора вокруг курса рубля. По ее словам, нынешняя динамика валюты связана с внешней торговлей. Она подчеркнула, что в настоящий момент рисков для финансовой стабильности в стране нет.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что ожидает укрепления рубля. При этом до «экстремально низких» значений прошлого года национальная валюта не опустится, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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