Песков: сомнений в макроэкономической стабильности России быть не должно
Цифры свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности России не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ослабление рубля.
В ходе брифинга журналисты спросили Пескова, считает ли Кремль действующий курс рубля долгосрочным явлением и планирует ли президент проводить совещание по этому поводу.
В ответ Песков напомнил о недавней встрече президента Владимира Путина с премьером Михаилом Мишустиным, в ходе которой обсуждалось положение дел в российской экономике.
«Там именно речь шла о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучше, чем это могло прогнозироваться. Там же шла речь собственно о конкретных цифрах, которые свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно быть. Все остальное – дело текущей конъюнктуры», – рассказал Песков.
Давать какие-то детальные комментарии по этому вопросу должно правительство, отметил Песков, добавив, что Путин не планирует совещания по этому вопросу.
В ночь с 4 на 5 июля Путин и Мишустин провели рабочую встречу. Премьер заявил, что объем ВВП России по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2% в случае, если «не будет каких-то форсмажорных обстоятельств». Кроме того, премьер отметил, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% (по сравнению с прошлым годом), а с начала года – 0,6%. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что экономические показатели РФ оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса 6 июля призвала не строить теории заговора вокруг курса рубля. По ее словам, нынешняя динамика валюты связана с внешней торговлей. Она подчеркнула, что в настоящий момент рисков для финансовой стабильности в стране нет.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что ожидает укрепления рубля. При этом до «экстремально низких» значений прошлого года национальная валюта не опустится, добавил он.