Песков: сомнений в макроэкономической стабильности России быть не должно

В ночь с 4 на 5 июля Путин и Мишустин провели рабочую встречу. Премьер заявил, что объем ВВП России по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2% в случае, если «не будет каких-то форсмажорных обстоятельств». Кроме того, премьер отметил, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% (по сравнению с прошлым годом), а с начала года – 0,6%. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что экономические показатели РФ оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года.