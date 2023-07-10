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Экономика

«Известия»: в России могут вдвое увеличить МРОТ к 2030 году

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 г. может вырасти в два раза по сравнению с показателем 2023 г. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.

Как следует из документа, с 1 января 2024 г. МРОТ увеличится до 19 242 руб. На сегодняшний день он составляет 16 242 руб.

По оценке Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), на увеличение МРОТ вдвое к 2030 г. понадобится порядка 2,4 трлн руб. Сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России, отметили там. В ЦЭМИ РАН добавили, что такая мера не только сократит уровень бедности в стране, но и с ростом потребительского спроса простимулирует увеличение ВВП на дополнительные 0,8 процентных пункта.

Директор института Альберт Бахтизин заявил, что «компенсировать недополученные доходы в бюджет» можно за счет «более справедливого налогообложения богатой части населения» по ставке ставке НДФЛ 30-40%. Для граждан, зарабатывающих меньше 20 000 руб. в месяц, он предложил этот налог обнулить.

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Во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для рост зарплат во всех регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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