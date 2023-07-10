«Известия»: в России могут вдвое увеличить МРОТ к 2030 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 г. может вырасти в два раза по сравнению с показателем 2023 г. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.
Как следует из документа, с 1 января 2024 г. МРОТ увеличится до 19 242 руб. На сегодняшний день он составляет 16 242 руб.
По оценке Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), на увеличение МРОТ вдвое к 2030 г. понадобится порядка 2,4 трлн руб. Сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России, отметили там. В ЦЭМИ РАН добавили, что такая мера не только сократит уровень бедности в стране, но и с ростом потребительского спроса простимулирует увеличение ВВП на дополнительные 0,8 процентных пункта.
Директор института Альберт Бахтизин заявил, что «компенсировать недополученные доходы в бюджет» можно за счет «более справедливого налогообложения богатой части населения» по ставке ставке НДФЛ 30-40%. Для граждан, зарабатывающих меньше 20 000 руб. в месяц, он предложил этот налог обнулить.
Во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для рост зарплат во всех регионах России.