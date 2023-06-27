В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей
Депутаты ЛДПР 27 июня внесут в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 000 руб. в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно изменениям, при доходе ниже 30 000 руб. лица будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Такой порог авторы считают оптимальным, поскольку эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда.
По мнению депутатов, мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан». Также нулевая ставка НДФЛ позволит им сохранять большую часть дохода и повысить уровень жизни. Таким образом, отмена НДФЛ для граждан с заработком ниже 30 000 руб. будет способствовать экономическому росту РФ, считают авторы инициативы.
В случае принятия законопроекта поправки вступят в силу 1 января 2024 г.
Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.