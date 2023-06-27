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Общество

В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей

Ведомости

Депутаты ЛДПР 27 июня внесут в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 000 руб. в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. 

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно изменениям, при доходе ниже 30 000 руб. лица будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Такой порог авторы считают оптимальным, поскольку эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда. 

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По мнению депутатов, мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан». Также нулевая ставка НДФЛ позволит им сохранять большую часть дохода и повысить уровень жизни. Таким образом, отмена НДФЛ для граждан с заработком ниже 30 000 руб. будет способствовать экономическому росту РФ, считают авторы инициативы.

В случае принятия законопроекта поправки вступят в силу 1 января 2024 г.

Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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