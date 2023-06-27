В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 000 рублей

Депутаты ЛДПР 27 июня внесут в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 000 руб. в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.