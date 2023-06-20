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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ставке НДФЛ для уехавших граждан

Ведомости

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, который определяет правила и размер уплаты НДФЛ для сотрудников, которые работают удаленно из-за границы. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Законопроект был повторно внесен в Госдуму 31 мая. Поправками предполагается, что с 1 января 2024 г. российские компании будут взимать со своих «дистанционных» сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, даже если они утратили налоговое резидентство РФ. Также действие этой нормы распространяется на тех, кто оказывает услуги для компаний по гражданско-правовому договору. В этом случае новые правила могут заработать с 2025 г., следует из законопроекта.

Необходимо, чтобы было выполнено одно из условий – исполнитель получает вознаграждение на счет в российском банке или выплаты проводят российские компании или обособленные подразделения иностранных организаций в России.

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Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее пояснил, что законопроект уравнивает НДФЛ для резидентов и нерезидентов и сохраняет неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с помощью интернета. «Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога также существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», – отмечал Сазанов.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сазонов пояснил, почему Минфин отказался от первоначальной идеи – повысить ставку до 30%. По его словам, это произошло из-за опасений усиления оттока кадров за рубеж и потери налогов. Он отметил, что при введении ставки 30% компании, где работают такие сотрудники, могут начать открывать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных