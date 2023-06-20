Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ставке НДФЛ для уехавших граждан
Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, который определяет правила и размер уплаты НДФЛ для сотрудников, которые работают удаленно из-за границы. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Законопроект был повторно внесен в Госдуму 31 мая. Поправками предполагается, что с 1 января 2024 г. российские компании будут взимать со своих «дистанционных» сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, даже если они утратили налоговое резидентство РФ. Также действие этой нормы распространяется на тех, кто оказывает услуги для компаний по гражданско-правовому договору. В этом случае новые правила могут заработать с 2025 г., следует из законопроекта.
Необходимо, чтобы было выполнено одно из условий – исполнитель получает вознаграждение на счет в российском банке или выплаты проводят российские компании или обособленные подразделения иностранных организаций в России.
Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее пояснил, что законопроект уравнивает НДФЛ для резидентов и нерезидентов и сохраняет неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с помощью интернета. «Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога также существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», – отмечал Сазанов.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сазонов пояснил, почему Минфин отказался от первоначальной идеи – повысить ставку до 30%. По его словам, это произошло из-за опасений усиления оттока кадров за рубеж и потери налогов. Он отметил, что при введении ставки 30% компании, где работают такие сотрудники, могут начать открывать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там.