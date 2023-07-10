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Экономика

Мишустин рассказал о росте промпроизводства в мае на 7%

Ведомости

За последние четыре года промышленное производство в России увеличилось на 7%, в 2023 г. положительная динамика ускорилась и в мае превысила 7% в годовом выражении. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на выставке «Иннопром».

Он отметил, что России удалось продемонстрировать положительную динамику по промышленному производству вопреки разрыву логистических цепочек и беспрецедентному санкционному давлению.

«В марте рост этого показателя составил свыше 1%, в апреле – более 5%, а в мае уже превысил 7% в годовом выражении. При этом индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности в мае вырос на 12,8%», – подчеркнул Мишустин.

Главным драйвером премьер-министр назвал машиностроительный комплекс, которому в мае удалось увеличить выпуск продукции почти в два раза по сравнению с маем 2022 г. По словам Мишустина, высокие показатели и у автомобильной промышленности. Он также отметил ускоренный рост в металлургии и химическом комплексе.

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Мишустин призвал достичь технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях и снизить влияние «неблагоприятной внешней конъюнктуры».

«Подчеркну: наше будущее – за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Причем она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом, что требует принципиально новых подходов и совершенно иного уровня взаимодействия науки, производства и государства», – добавил премьер-министр.

В начале июля Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что объем ВВП России по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%. Рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., а с начала года – 0,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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