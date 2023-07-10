Мишустин рассказал о росте промпроизводства в мае на 7%

В начале июля Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что объем ВВП России по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%. Рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., а с начала года – 0,6%.