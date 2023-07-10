Грузооборот морских портов России вырос за первое полугодие на 10,5%
Грузооборот морских портов России за первые шесть месяцев этого года вырос на 10,5% в годовом выражении, составив 453,3 млн т, сообщается на сайте Росморречфлота.
«Высокие темпы роста общего показателя обеспечены мощным приростом (+18,2%) перевалки сухих грузов, прежде всего, зерна, минеральных и химических удобрений, угля и кокса, которая достигла 224,7 млн т. Перевалка наливных грузов по стране увеличилась на 3,9%, составив 228,6 млн т», – говорится в сообщении.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 49,5 млн т (+2% год к году), Балтийского – 129,8 млн т (+5,2%), Азово-Черноморского – 151,2 млн т (+21,2%), Каспийского – 3,6 млн т (+38%), Дальневосточного – 78,9 млн т (+7,5%).
Ранее в марте министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным говорил, что по итогам 2022 г. объем перевозок составил 842 млн т, в 2023 г. ожидается увеличение перевалки примерно на 8 млн т. Всего в России 63 морских порта, общая мощность которых – 1,28 млрд т, говорил он тогда. Росморречфлот сегодня отметил, что показатель увеличился до 1,3 млрд т, что более чем в четыре раза превышает совокупные мощности российских морских портов в 2000 г.
В начале января Росморречфлот, комментируя итоги 2022 г., отмечал успешную переориентацию грузопотоков из Северо-Западного бассейна в восточном направлении – грузооборот дальневосточных портов вырос на 8,3%.
Объем производственных мощностей российских портов увеличился за прошлый год на 36,64 млн т, отмечало ведомство, благодаря вводу в эксплуатацию Таманского терминала навалочных грузов в порту Тамань мощностью 25 млн, строительству угольного терминала «Порт Вера» в Приморье (4,55 млн т) и др.
В 2023 г. прирост этого показателя будет обеспечен за счет введения мощностей терминала СПГ в Мурманской области (10,4 млн т), угольного терминала Суходол в Приморском крае (12 млн т), универсального портового терминала в Усть-Луге (8 млн т) и перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская (11 млн т).