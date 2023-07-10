Грузооборот морских портов России вырос за первое полугодие на 10,5%

Ранее в марте министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным говорил, что по итогам 2022 г. объем перевозок составил 842 млн т, в 2023 г. ожидается увеличение перевалки примерно на 8 млн т. Всего в России 63 морских порта, общая мощность которых – 1,28 млрд т, говорил он тогда. Росморречфлот сегодня отметил, что показатель увеличился до 1,3 млрд т, что более чем в четыре раза превышает совокупные мощности российских морских портов в 2000 г.