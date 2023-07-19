Песков исключил влияние фронтального сокращения на нацпроекты
Реализация национальных проектов является абсолютным приоритетом, поэтому сокращение расходов в бюджете никак не отразится на нацпроектах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они являются абсолютным приоритетом. Там есть нюансы в реализации, но тем не менее никто не отказывался от этих основных ориентиров. Более того, эффективность выполнения правительство демонстрирует очень высокую. Эффективность большая. Поэтому все выполняется своим чередом. Есть какие-то незащищенные проекты, там можно сэкономить. Это абсолютно нормальный процесс», – сказал он.
По словам Пескова, хотя нацпроекты и являются незащищенными, в них «могут быть определенные нюансировки». Он подчеркнул, что это «не понижает приоритетность нацпроектов».
В конце июня Минфин представил инициативу по фронтальному сокращению государственных расходов в бюджете 2024 г., писали «Ведомости». По данным источников, Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам предложил ведомствам урезать траты на 10%. 19 июля источник «Ведомостей» сообщил, что правительство одобрило предложение Минфина.
18 июля министр финансов Антон Силуанов пояснил, что под фронтальным сокращением подразумевается «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам».
Силуанов также заверил, что сокращение расходов бюджета не приведет к сокращению расходов на социальные выплаты и оборону. «Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным», – сказал он. По его словам, в случае фронтального сокращения расходы на выполнение обязательств перед гражданами не только не сокращаются, но и возрастают.