Песков исключил влияние фронтального сокращения на нацпроекты

«Они являются абсолютным приоритетом. Там есть нюансы в реализации, но тем не менее никто не отказывался от этих основных ориентиров. Более того, эффективность выполнения правительство демонстрирует очень высокую. Эффективность большая. Поэтому все выполняется своим чередом. Есть какие-то незащищенные проекты, там можно сэкономить. Это абсолютно нормальный процесс», – сказал он.