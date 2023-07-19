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Экономика

Песков исключил влияние фронтального сокращения на нацпроекты

Ведомости

Реализация национальных проектов является абсолютным приоритетом, поэтому сокращение расходов в бюджете никак не отразится на нацпроектах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они являются абсолютным приоритетом. Там есть нюансы в реализации, но тем не менее никто не отказывался от этих основных ориентиров. Более того, эффективность выполнения правительство демонстрирует очень высокую. Эффективность большая. Поэтому все выполняется своим чередом. Есть какие-то незащищенные проекты, там можно сэкономить. Это абсолютно нормальный процесс», – сказал он.

По словам Пескова, хотя нацпроекты и являются незащищенными, в них «могут быть определенные нюансировки». Он подчеркнул, что это «не понижает приоритетность нацпроектов». 

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В конце июня Минфин представил инициативу по фронтальному сокращению государственных расходов в бюджете 2024 г., писали «Ведомости». По данным источников, Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам предложил ведомствам урезать траты на 10%. 19 июля источник «Ведомостей» сообщил, что правительство одобрило предложение Минфина.

18 июля министр финансов Антон Силуанов пояснил, что под фронтальным сокращением подразумевается «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам».

Силуанов также заверил, что сокращение расходов бюджета не приведет к сокращению расходов на социальные выплаты и оборону. «Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным», – сказал он. По его словам, в случае фронтального сокращения расходы на выполнение обязательств перед гражданами не только не сокращаются, но и возрастают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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