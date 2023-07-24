Минстрой не будет вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки

«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 г. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 г. Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта “Жилье и комфортная городская среда”», – сказал министр на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны».