Минстрой не будет вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки
Минстрой России не планирует введение новых мер поддержки отрасли после повышения ключевой ставки Центробанком, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.
«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 г. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 г. Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта “Жилье и комфортная городская среда”», – сказал министр на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны».
Файзуллин добавил, что в Минстрое, правительстве и финансовом институте ДОМ.РФ отрабатывают возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.
21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%, впервые с сентября 2022 г. Последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с осени ставка находилась на уровне 7,5%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после решения регулятора допустила, что банк может продолжить увеличение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Она уточняла, что решение о повышении будет зависеть от того, в какой мере поступающие данные «будут влиять на нашу оценку развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции вблизи 4% в 2024 г.».