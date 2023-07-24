Газета
Экономика

Минстрой не будет вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки

Ведомости

Минстрой России не планирует введение новых мер поддержки отрасли после повышения ключевой ставки Центробанком, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.

«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 г. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 г. Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта “Жилье и комфортная городская среда”», – сказал министр на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны».

Файзуллин добавил, что в Минстрое, правительстве и финансовом институте ДОМ.РФ отрабатывают возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.

Ранее по теме: Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением замедлить инфляцию

21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%, впервые с сентября 2022 г. Последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с осени ставка находилась на уровне 7,5%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после решения регулятора допустила, что банк может продолжить увеличение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Она уточняла, что решение о повышении будет зависеть от того, в какой мере поступающие данные «будут влиять на нашу оценку развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции вблизи 4% в 2024 г.».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных