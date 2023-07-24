Минтранс направит средства из ФНБ на выкуп иностранных самолетов до конца сентября

По данным газеты, минимум пять авиакомпаний из России уже получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. По словам близкого к Минтрансу источника, условия сделок были согласованы или приблизились к согласованию в «Аэрофлоте», S7, «Руслайне», «Уральских авиалиниях», а также iFly. Уточняется, что речь идет о 80–90 самолетах, в их числе 47 – «Аэрофлота».