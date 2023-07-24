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Экономика

Минтранс направит средства из ФНБ на выкуп иностранных самолетов до конца сентября

Ведомости

Минтранс России намерен исполнить до конца сентября программу по выделению авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов. Об этом сообщил замглавы министерства Игорь Чалик.

«Мы пока не видим проблем. Вопросы сейчас такие, организационные, – цитирует «Интерфакс» замглавы ведомства. – Процесс идет. Сложно говорить, когда (получат. – Ред.), но у нас задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить, исполнить, скажем так».

При этом он подтвердил, что кроме «Аэрофлота» другие авиакомпании пока не получили средства.

Ранее о том, что российские авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга из-за того, что Минтранс не определил 300 млрд руб. льготного финансирования из ФНБ, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга

По данным газеты, минимум пять авиакомпаний из России уже получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. По словам близкого к Минтрансу источника, условия сделок были согласованы или приблизились к согласованию в «Аэрофлоте», S7, «Руслайне», «Уральских авиалиниях», а также iFly. Уточняется, что речь идет о 80–90 самолетах, в их числе 47 – «Аэрофлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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