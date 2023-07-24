Минтранс направит средства из ФНБ на выкуп иностранных самолетов до конца сентября
Минтранс России намерен исполнить до конца сентября программу по выделению авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов. Об этом сообщил замглавы министерства Игорь Чалик.
«Мы пока не видим проблем. Вопросы сейчас такие, организационные, – цитирует «Интерфакс» замглавы ведомства. – Процесс идет. Сложно говорить, когда (получат. – Ред.), но у нас задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить, исполнить, скажем так».
При этом он подтвердил, что кроме «Аэрофлота» другие авиакомпании пока не получили средства.
Ранее о том, что российские авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга из-за того, что Минтранс не определил 300 млрд руб. льготного финансирования из ФНБ, сообщил «Коммерсантъ».
По данным газеты, минимум пять авиакомпаний из России уже получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. По словам близкого к Минтрансу источника, условия сделок были согласованы или приблизились к согласованию в «Аэрофлоте», S7, «Руслайне», «Уральских авиалиниях», а также iFly. Уточняется, что речь идет о 80–90 самолетах, в их числе 47 – «Аэрофлота».