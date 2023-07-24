«Коммерсантъ»: авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга

По данным газеты, минимум пять авиакомпаний из России уже получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Уточняется, что речь идет о 80–90 самолетах, в их числе 47 – «Аэрофлота». При этом для компаний был поставлен срок менее трех месяцев на закрытие сделки, и продление срока маловероятно.