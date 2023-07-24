«Коммерсантъ»: авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга
Российские авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга из-за того, что Минтранс не определил 300 млрд руб. льготного финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, минимум пять авиакомпаний из России уже получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Уточняется, что речь идет о 80–90 самолетах, в их числе 47 – «Аэрофлота». При этом для компаний был поставлен срок менее трех месяцев на закрытие сделки, и продление срока маловероятно.
Близкий к Минтрансу источник отметил, что условия сделок были согласованы или приблизились к ним в «Аэрофлоте», S7, «Руслайне», «Уральских авиалиниях», а также iFly.
О выделении 300 млрд руб. на выкуп самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями у иностранных лизингодателей, сообщил в марте министр транспорта РФ Виталий Савельев. Тогда же он уточнил, что часть этих средств уже использовал «Аэрофлот» на выкуп 10 дальнемагистральных воздушных судов (ВС).
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин рассказывал «Ведомостям», что выделение российским правительством значительных средств на выкуп воздушных судов облегчит некоторые проблемы, но еще предстоит выяснить, насколько успешными будут усилия эксплуатантов.
Он отмечал, что эксплуатантам из России может быть сложно выкупить самолеты у иностранных владельцев из-за санкций и того факта, что большая часть оставшихся самолетов находится в операционном лизинге.