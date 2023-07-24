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Бизнес

«Коммерсантъ»: авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга

Ведомости

Российские авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга из-за того, что Минтранс не определил 300 млрд руб. льготного финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, минимум пять авиакомпаний из России уже получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Уточняется, что речь идет о 80–90 самолетах, в их числе 47 – «Аэрофлота». При этом для компаний был поставлен срок менее трех месяцев на закрытие сделки, и продление срока маловероятно.

Близкий к Минтрансу источник отметил, что условия сделок были согласованы или приблизились к ним в «Аэрофлоте», S7, «Руслайне», «Уральских авиалиниях», а также iFly.

Россия потратит 300 млрд рублей на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателей

Но этот процесс затруднен из-за санкций США и ЕС против российской авиаотрасли

О выделении 300 млрд руб. на выкуп самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями у иностранных лизингодателей, сообщил в марте министр транспорта РФ Виталий Савельев. Тогда же он уточнил, что часть этих средств уже использовал «Аэрофлот» на выкуп 10 дальнемагистральных воздушных судов (ВС).

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин рассказывал «Ведомостям», что выделение российским правительством значительных средств на выкуп воздушных судов облегчит некоторые проблемы, но еще предстоит выяснить, насколько успешными будут усилия эксплуатантов.

Он отмечал, что эксплуатантам из России может быть сложно выкупить самолеты у иностранных владельцев из-за санкций и того факта, что большая часть оставшихся самолетов находится в операционном лизинге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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