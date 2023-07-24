Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $83 за баррель
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $83 за баррель впервые с 25 апреля, следует из данных лондонской биржи ICE.
По данным биржи на 19:53 мск, цена Brent выросла на 2,48% до $83,08 за баррель. В то же время цена на сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 2,72% до $79,17 за баррель.
Ранее Goldman Sachs представил прогноз, в котором заявил, что цена на нефть марки Brent вырастет до $86 за баррель к концу 2023 г. в связи с рекордным спросом.
Международное энергетическое агентство в июне спрогнозировало увеличение мирового спроса на нефть в этом году на 2,4 млн баррелей в день, что превышает данные предыдущего прогноза.