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Экономика

Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $83 за баррель

Ведомости

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $83 за баррель впервые с 25 апреля, следует из данных лондонской биржи ICE.

По данным биржи на 19:53 мск, цена Brent выросла на 2,48% до $83,08 за баррель. В то же время цена на сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 2,72% до $79,17 за баррель.

Ранее Goldman Sachs представил прогноз, в котором заявил, что цена на нефть марки Brent вырастет до $86 за баррель к концу 2023 г. в связи с рекордным спросом.

Ранее по теме: Goldman Sachs спрогнозировал рекордный спрос на нефть к концу года

Международное энергетическое агентство в июне спрогнозировало увеличение мирового спроса на нефть в этом году на 2,4 млн баррелей в день, что превышает данные предыдущего прогноза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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