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Экономика

Саудовская Аравия решила продлить сокращение добычи нефти на сентябрь

Ведомости

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь. Об этом со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики пишет Саудовское агентство печати (SPA)

Уточняется, что Саудовская Аравия может в дальнейшем продлить или увеличить объем сокращения добычи. По словам собеседника агентства, «дополнительное добровольное сокращение связано с мерами предосторожности, предпринимаемыми странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках». В результате в сентябре суточная добыча в стране составит примерно 9 млн барр.

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4 июня на встрече стран ОПЕК+ в Вене участники альянса договорились с 1 января 2024 г. снизить общую квоту добычи на 1,6 млн б/с до 40,46 млн барр. Само соглашение ОПЕК+ было продлено на год – до 31 декабря 2024 г. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила снизить суточную добычу нефти дополнительно на 1 млн барр. в июле и августе. Решения о добровольном снижении добычи нефти – за пределами договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+ – приняли всего девять стран, в том числе и Россия.

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 б/с. Он отмечал, что решение о снижении поставок за рубеж было принято для поддержания «усилий по обеспечению баланса рынка». Вице-премьер также уточнял, что РФ сократит добычу нефти на 500 000 б/с в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения нефтедобычи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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