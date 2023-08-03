Саудовская Аравия решила продлить сокращение добычи нефти на сентябрь
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь. Об этом со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики пишет Саудовское агентство печати (SPA)
Уточняется, что Саудовская Аравия может в дальнейшем продлить или увеличить объем сокращения добычи. По словам собеседника агентства, «дополнительное добровольное сокращение связано с мерами предосторожности, предпринимаемыми странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках». В результате в сентябре суточная добыча в стране составит примерно 9 млн барр.
4 июня на встрече стран ОПЕК+ в Вене участники альянса договорились с 1 января 2024 г. снизить общую квоту добычи на 1,6 млн б/с до 40,46 млн барр. Само соглашение ОПЕК+ было продлено на год – до 31 декабря 2024 г. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила снизить суточную добычу нефти дополнительно на 1 млн барр. в июле и августе. Решения о добровольном снижении добычи нефти – за пределами договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+ – приняли всего девять стран, в том числе и Россия.
Вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 б/с. Он отмечал, что решение о снижении поставок за рубеж было принято для поддержания «усилий по обеспечению баланса рынка». Вице-премьер также уточнял, что РФ сократит добычу нефти на 500 000 б/с в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения нефтедобычи.