Саудовская Аравия решила продлить сокращение добычи нефти на сентябрь

4 июня на встрече стран ОПЕК+ в Вене участники альянса договорились с 1 января 2024 г. снизить общую квоту добычи на 1,6 млн б/с до 40,46 млн барр. Само соглашение ОПЕК+ было продлено на год – до 31 декабря 2024 г. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решила снизить суточную добычу нефти дополнительно на 1 млн барр. в июле и августе. Решения о добровольном снижении добычи нефти – за пределами договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+ – приняли всего девять стран, в том числе и Россия.