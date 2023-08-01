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Россия с 1 августа должна снизить экспорт нефти

Это может краткосрочно повысить цены до $90 за баррель, прогнозируют аналитики
Дарья Савенкова
Петр Ковалев / ТАСС

Россия с 1 августа начнет снижать экспорт нефти. Сокращение составит, как анонсировал курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак, 500 000 барр. в сутки. В аппарате вице-премьера ранее поясняли журналистам, что поставки за рубеж сократятся за счет дополнительного снижения добычи в России.

Это уже второе добровольное снижение, на которое идет Россия с начала 2023 г., первое действовало с марта – также на 500 000 барр. в сутки. Россия объявила о первом еще в феврале 2023 г. Тогда Новак объяснял это тем, что мировой рынок нефти «переживает период высокой волатильности и непредсказуемости» на фоне банковского кризиса в Европе и США, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых решений в энергополитике. Изначально предполагалось, что сокращение на 500 000 барр. в сутки будет действовать только в марте, но затем эту меру несколько раз продлевали. Согласно решению российских властей, добыча не будет расти до конца 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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