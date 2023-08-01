Россия с 1 августа должна снизить экспорт нефти

Это уже второе добровольное снижение, на которое идет Россия с начала 2023 г., первое действовало с марта – также на 500 000 барр. в сутки. Россия объявила о первом еще в феврале 2023 г. Тогда Новак объяснял это тем, что мировой рынок нефти «переживает период высокой волатильности и непредсказуемости» на фоне банковского кризиса в Европе и США, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых решений в энергополитике. Изначально предполагалось, что сокращение на 500 000 барр. в сутки будет действовать только в марте, но затем эту меру несколько раз продлевали. Согласно решению российских властей, добыча не будет расти до конца 2024 г.