Решетников заявил об «ощутимо снизившихся» экспортных ценах
Российская экономика находится под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен, заявил министр экономического развития Максим Решетников, комментируя ослабление рубля. Минэк, по его словам, проанализирует устойчивость тенденций в торговом балансе страны.
Министр рассказал, что ведомство в этом месяце направит в правительство уточненный трехлетний макропрогноз, при подготовке проанализирует причины снижения экспорта и роста импорта, а также то, насколько принятых мер в этом направлении достаточно.
«Наша проблема сейчас не в импорте, конечно, наша проблема в экспорте, мы находимся под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен. В то же время мы проводим анализ по каждой товарной группе – что происходит, насколько это конъюнктура, насколько это длинный цикл», – приводит его слова «Интерфакс».
Решетников подчеркнул, что речь идет не о простых колебаниях, но и о тенденциях в мировой экономике, которые также будет оценивать Минэк.
Говоря о причинах роста импорта, министр выделил снижение издержек за счет перенастройки логистики, а также рост спроса за счет расширения кредитования и повышения зарплат.
Ранее Минфин сообщил, что в августе бюджет впервые с начала года получит нефтегазовые сверхдоходы. В этом месяце дополнительные поступления составят 73,2 млрд руб. Базовый уровень нефтегазовых доходов на август был определен в размере 672 млрд руб. В июле бюджет столкнулся с выпадающими доходами от продажи энергоресурсов. Отклонение от базового уровня Минфин оценил в 40 млрд руб. Закупки валюты могут составить 40,5 млрд руб., или 1,8 млрд в день, в период с 7 августа по 6 сентября.
Одновременно с сообщением об ожиданиях в августе дополнительных поступлений Минфин объявил о планах сократить использование ФНБ на финансирование расходов бюджета. Как говорили источники «Ведомостей», власти решили направить сверхдоходы на покрытие дефицита и, таким образом, замедлить траты из резервов.