Решетников заявил об «ощутимо снизившихся» экспортных ценах

Ранее Минфин сообщил, что в августе бюджет впервые с начала года получит нефтегазовые сверхдоходы. В этом месяце дополнительные поступления составят 73,2 млрд руб. Базовый уровень нефтегазовых доходов на август был определен в размере 672 млрд руб. В июле бюджет столкнулся с выпадающими доходами от продажи энергоресурсов. Отклонение от базового уровня Минфин оценил в 40 млрд руб. Закупки валюты могут составить 40,5 млрд руб., или 1,8 млрд в день, в период с 7 августа по 6 сентября.