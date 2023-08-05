Дерипаска: бюджету США будет тяжело сводить концы с концами

«Долг, накопленный федеральным бюджетом США, очень немаленький — уже более $32 000 000 000 000 и растет каждый день. Можно посмотреть на счетчик долга, который непрерывно тикает в интернете. И именно это самая большая проблема для свободного западного мира», – написал Дерипаска.