Газета
Экономика

Дерипаска: бюджету США будет тяжело сводить концы с концами

Ведомости

Ближайшие 10 лет федеральному бюджету США будет тяжело сводить концы с концами, заявил в своем Telegram-канале российский предприниматель Олег Дерипаска.

По словам бизнесмена, рост доходности 30-летних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности является «очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США». С дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету, как отметил Дерипаска, будет тяжело сводить концы с концами ближайшие 10 лет.

Ранее по теме: Дерипаска спрогнозировал час расплаты США за «санкционный раж»

Такая ситуация будет хорошим примером для «всех, кто бы не пытался в западном мире поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой»», заявил предприниматель.

«Долг, накопленный федеральным бюджетом США, очень немаленький — уже более $32 000 000 000 000 и растет каждый день. Можно посмотреть на счетчик долга, который непрерывно тикает в интернете. И именно это самая большая проблема для свободного западного мира», – написал Дерипаска.

В марте Дерипаска описал ситуацию в экономике США фразой «не выдержит кобылка». Американская экономика испытывает проблемы из-за милитаризации, санкций и военных авантюр страны, считает он. В июле бизнесмен спрогнозировал Штатам час расплаты за «санкционный раж».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных