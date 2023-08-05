Дерипаска: бюджету США будет тяжело сводить концы с концами
Ближайшие 10 лет федеральному бюджету США будет тяжело сводить концы с концами, заявил в своем Telegram-канале российский предприниматель Олег Дерипаска.
По словам бизнесмена, рост доходности 30-летних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности является «очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США». С дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету, как отметил Дерипаска, будет тяжело сводить концы с концами ближайшие 10 лет.
Такая ситуация будет хорошим примером для «всех, кто бы не пытался в западном мире поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой»», заявил предприниматель.
«Долг, накопленный федеральным бюджетом США, очень немаленький — уже более $32 000 000 000 000 и растет каждый день. Можно посмотреть на счетчик долга, который непрерывно тикает в интернете. И именно это самая большая проблема для свободного западного мира», – написал Дерипаска.
В марте Дерипаска описал ситуацию в экономике США фразой «не выдержит кобылка». Американская экономика испытывает проблемы из-за милитаризации, санкций и военных авантюр страны, считает он. В июле бизнесмен спрогнозировал Штатам час расплаты за «санкционный раж».