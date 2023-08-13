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Экономика

Минсельхоз заявил о снижении цен на картофель на 23%

Ведомости

Производители картофеля в августе снизили цены на 23,5% по сравнению с данным на август прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ведомство сравнило стоимость картофеля по состоянию на 9 августа. 

«На сливочное и подсолнечное масло они упали за год на 1,8% и 13,8% соответственно», – рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Соль стала дороже на 3,5%, но с начала 2023 г. цена на нее снизилась на 0,2%. В Минсельхозе добавили, что осенью ожидается снижение цен на мясо.

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В министерстве в конце июля сообщили, что с этого года реализуют новый федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование на 2023 г. составило 5 млрд руб. Поддержка будет направлена в 76 регионов. При этом субъекты будут авансировать средства для получателей.

Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил ранее Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. Как отмечало статистическое ведомство, удорожание продовольственных товаров во многом обусловлено ростом цен на плодоовощную продукцию (на 1,77% после снижения на 2,35% в июне).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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