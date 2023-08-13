Минсельхоз заявил о снижении цен на картофель на 23%
Производители картофеля в августе снизили цены на 23,5% по сравнению с данным на август прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Ведомство сравнило стоимость картофеля по состоянию на 9 августа.
«На сливочное и подсолнечное масло они упали за год на 1,8% и 13,8% соответственно», – рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Соль стала дороже на 3,5%, но с начала 2023 г. цена на нее снизилась на 0,2%. В Минсельхозе добавили, что осенью ожидается снижение цен на мясо.
В министерстве в конце июля сообщили, что с этого года реализуют новый федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование на 2023 г. составило 5 млрд руб. Поддержка будет направлена в 76 регионов. При этом субъекты будут авансировать средства для получателей.
Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил ранее Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. Как отмечало статистическое ведомство, удорожание продовольственных товаров во многом обусловлено ростом цен на плодоовощную продукцию (на 1,77% после снижения на 2,35% в июне).