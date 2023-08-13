Минсельхоз заявил о снижении цен на картофель на 23%

В министерстве в конце июля сообщили, что с этого года реализуют новый федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей. Его финансирование на 2023 г. составило 5 млрд руб. Поддержка будет направлена в 76 регионов. При этом субъекты будут авансировать средства для получателей.