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Экономика

Стоимость обеда из котлет и пюре достигла максимума с 2022 года

Ведомости

В июле средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре составила 254,54 руб., подсчитали «РИА Новости» на основе данных Росстата. 

Такая стоимость обеда стала максимальной с июня 2022 г., когда продукты для его приготовления можно было купить за 262,52 руб. С тех пор цены снижались, но в начале текущего года вновь стали расти и к июню достигли 254,31 руб.

«РИА Новости» для приготовления примерно двух порций котлет с пюре предлагает использовать такие ингредиенты: 400 г мясного фарша, одно яйцо, луковицу, четыре картофелины, 50 г сливочного масла, 25 мл растительного, свежую зелень и соль.

По данным Росстата, за месяц яйца подорожали на 12 коп. до 7,85 руб., картофель – на 0,084 руб. до 18,53 руб. При этом другие продукты стали немного дешевле, стоимость 1 кг репчатого лука снизилась на 1,1 руб.

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Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил ранее Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. Как отмечало статистическое ведомство, удорожание продовольственных товаров во многом обусловлено ростом цен на плодоовощную продукцию (на 1,77% после снижения на 2,35% в июне).

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в конце августа – начале сентября цены на мясо начнут снижаться. По его словам, повышение цен связано с сезонностью, это происходит из года в год. Патрушев подчеркнул, что дефицита мяса в России «ни в коем случае нет», индикаторы доктрины продовольственной безопасности по мясу перевыполнены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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