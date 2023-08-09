В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на мясо в конце лета

4 августа «Ведомости» со ссылкой на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен 2015-2022 гг. сообщили о росте цен на товарную свинину с начала текущей недели на 7% до 148 руб. за кг, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Показатель стал рекордным за последние восемь лет. До этого увеличились также цены на курицу: стоимость тушки бройлера на неделе по 6 августа выросла на 4% до 192 руб. за кг (+38% год к году), филе — на 3% до 325 руб. за кг (+42% год к году).