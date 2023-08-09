Газета
Экономика

В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на мясо в конце лета

Ведомости

В конце августа – начале сентября цены на мясо начнут снижаться. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

«С учетом роста производства, думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Думаю, что это произойдет уже в конце августа – начале сентября. И цены будут стабилизированы», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Министр отметил, что повышение цен связано с сезонностью. По его словам, это происходит из года в год. Патрушев подчеркнул, что дефицита мяса в России «ни в коем случае нет», индикаторы доктрины продовольственной безопасности по мясу перевыполнены.

По данным Росстата, в первой половине 2023 г. в России было произведено 1,8 млн т мяса (крупного рогатого скота, свинины, баранины и др.), что на 8,5% больше, чем в первой половине 2022 г. Производство мяса и субпродуктов домашней птицы выросло на 1,1%, составив 2,5 млн т.

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4 августа «Ведомости» со ссылкой на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен 2015-2022 гг. сообщили о росте цен на товарную свинину с начала текущей недели на 7% до 148 руб. за кг, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Показатель стал рекордным за последние восемь лет. До этого увеличились также цены на курицу: стоимость тушки бройлера на неделе по 6 августа выросла на 4% до 192 руб. за кг (+38% год к году), филе — на 3% до 325 руб. за кг (+42% год к году).

В материалах Ad Libitum отмечается, что резкое увеличение стоимости свинины связано с нехваткой объема для удовлетворения спроса в канале крупного опта и мясопереработки. По прогнозам агентства, цены на свинину продолжат расти до середины августа.

После этого Минсельхоз заявил, что российский рынок полностью обеспечен свининой. Там пояснили, что рост стоимости мяса обусловлен сезонным фактором и увеличением спроса на эту продукцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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