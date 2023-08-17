Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промпредприятия

В июле Мишустин говорил, что за последние четыре года промышленное производство в России увеличилось на 7%, в 2023 г. положительная динамика ускорилась и в мае превысила 7% в годовом выражении. России, по оценке премьера, удалось продемонстрировать положительную динамику по промышленному производству вопреки разрыву логистических цепочек и беспрецедентному санкционному давлению. Главным драйвером премьер-министр назвал машиностроительный комплекс, которому в мае удалось увеличить выпуск продукции почти в два раза по сравнению с маем 2022 г.