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Экономика

Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промпредприятия

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия и создавать новые двигатели, самолеты и автомобили. Об этом он рассказал в ходе посещения «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

«Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили... У нас есть чем заниматься в стране», – сказал он (цитата по ТАСС).

Премьер при этом отметил, что на самом «ОДК-Кузнецов» также работает много молодых сотрудников, а за последние четыре года штат предприятия обновился примерно на 40%.

В июле Мишустин говорил, что за последние четыре года промышленное производство в России увеличилось на 7%, в 2023 г. положительная динамика ускорилась и в мае превысила 7% в годовом выражении. России, по оценке премьера, удалось продемонстрировать положительную динамику по промышленному производству вопреки разрыву логистических цепочек и беспрецедентному санкционному давлению. Главным драйвером премьер-министр назвал машиностроительный комплекс, которому в мае удалось увеличить выпуск продукции почти в два раза по сравнению с маем 2022 г.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), промышленность, строительство и торговля обеспечат рост экономики России в этом году на 1,7%. В апреле Минэк улучшил прогноз роста российской экономики с -0,8 до 1,2%, при этом прогноз на 2024 г. был понижен с 2,6 до 2%. К 2026 г. ВВП вырастет на 3%, сообщал министр Максим Решетников на расширенной коллегии ведомства. Основным источником роста он назвал восстановление потребительского спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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