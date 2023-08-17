Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промпредприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия и создавать новые двигатели, самолеты и автомобили. Об этом он рассказал в ходе посещения «ОДК-Кузнецов» в Самаре.
«Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили... У нас есть чем заниматься в стране», – сказал он (цитата по ТАСС).
Премьер при этом отметил, что на самом «ОДК-Кузнецов» также работает много молодых сотрудников, а за последние четыре года штат предприятия обновился примерно на 40%.
В июле Мишустин говорил, что за последние четыре года промышленное производство в России увеличилось на 7%, в 2023 г. положительная динамика ускорилась и в мае превысила 7% в годовом выражении. России, по оценке премьера, удалось продемонстрировать положительную динамику по промышленному производству вопреки разрыву логистических цепочек и беспрецедентному санкционному давлению. Главным драйвером премьер-министр назвал машиностроительный комплекс, которому в мае удалось увеличить выпуск продукции почти в два раза по сравнению с маем 2022 г.
По оценке Международного валютного фонда (МВФ), промышленность, строительство и торговля обеспечат рост экономики России в этом году на 1,7%. В апреле Минэк улучшил прогноз роста российской экономики с -0,8 до 1,2%, при этом прогноз на 2024 г. был понижен с 2,6 до 2%. К 2026 г. ВВП вырастет на 3%, сообщал министр Максим Решетников на расширенной коллегии ведомства. Основным источником роста он назвал восстановление потребительского спроса.