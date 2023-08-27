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Экономика

Боррель заявил о сокращении товарооборота ЕС и России

Ведомости

Введенные Евросоюзом 11 пакетов антироссийских санкций работают, Россия в результате ограничений оказалась отрезана от ключевых рынков, а объемы ее торговли с ЕС снизились, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в статье для своего блога.

По мнению Борреля, санкции, несмотря на нефтегазовые доходы России, оказывают на ее экономику «сильное, ощутимое воздействие», а последствия введенных ограничений будут со временем усиливаться. Отдельно чиновник привел данные по импорту и экспорту за 2022 г. 

«По сравнению с 2021 годом, 58% общего импорта ЕС из России уже было прекращено в 2022 году – беспрецедентное разделение. Импорт неэнергетических товаров из России упал почти на 60%, при этом наиболее заметное снижение произошло по железу и стали, драгоценным металлам и древесине», – написал он, добавив, что это падение ускоряется и в текущем году.

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Поставки европейских товаров в Россию также снизились на фоне санкций, указывает Боррель. Объем экспорта из ЕС по итогам 2022 г. оказался на 52% ниже среднегодового показателя, который фиксировался до начала боевых действий на Украине. В частности, под сокращение попали поставки товаров двойного назначения и передовых технологий, падение составило 78% по сравнению с 2019-2021 гг.

Последний, 11 пакет санкций против Москвы Евросоюз ввел в конце июня. Под ограничения тогда попали 87 организаций, а также 100 физлиц и ряд СМИ. О неэффективности санкций Евросоюза против России неоднократно заявляла, в частности, Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что они провалились, а во всем мире смеются над политикой ограничений ЕС. Российские власти критиковали введенные ограничения, президент РФ Владимир Путин называл их нелегитимными и говорил, что они «наносят серьезный урон международной правовой системе». В Кремле заявляли, что за санкции против России приходится платить гражданам Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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