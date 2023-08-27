Боррель заявил о сокращении товарооборота ЕС и России

Последний, 11 пакет санкций против Москвы Евросоюз ввел в конце июня. Под ограничения тогда попали 87 организаций, а также 100 физлиц и ряд СМИ. О неэффективности санкций Евросоюза против России неоднократно заявляла, в частности, Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что они провалились, а во всем мире смеются над политикой ограничений ЕС. Российские власти критиковали введенные ограничения, президент РФ Владимир Путин называл их нелегитимными и говорил, что они «наносят серьезный урон международной правовой системе». В Кремле заявляли, что за санкции против России приходится платить гражданам Запада.