Сийярто также раскритиковал действия США, которые, по его словам, «подтолкнули Европу к соперничеству» в вопросе военной помощи Украине. Министр заявил, что это «буквально уничтожает Европу», однако страны не сопротивляются политике США. В заключение Сийярто подчеркнул, что единственным выходом из ситуации является окончание боевых действию «сию минуту».