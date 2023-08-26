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Политика

Сийярто заявил, что над антироссийскими санкциями смеются во всем мире

Ведомости

Введенные Западом санкции в отношении России провалились, во всем мире смеются над политикой ограничений ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. 

«Во всем мире над политикой европейских санкций смеются», – сказал он (цитата по Telex). 

Сийярто отметил, что антироссийские санкции не принесли результата, в связи с чем «кто-то должен нести ответственность» за это. Глава венгерского МИДа также назвал «поэтическим преувеличением» заявления о том, что ограничения «поставили россиян на колени».

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Сийярто также раскритиковал действия США, которые, по его словам, «подтолкнули Европу к соперничеству» в вопросе военной помощи Украине. Министр заявил, что это «буквально уничтожает Европу», однако страны не сопротивляются политике США. В заключение Сийярто подчеркнул, что единственным выходом из ситуации является окончание боевых действию «сию минуту». 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Украине военную и финансовую помощь. 

Венгрия неоднократно заявляла о провале санкций Евросоюза против России, а официальные лица страны призывали ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина не сможет победить Россию. Единственным способом спасти Украину он назвал начало переговоров. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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