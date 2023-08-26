Сийярто заявил, что над антироссийскими санкциями смеются во всем мире
Введенные Западом санкции в отношении России провалились, во всем мире смеются над политикой ограничений ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Во всем мире над политикой европейских санкций смеются», – сказал он (цитата по Telex).
Сийярто отметил, что антироссийские санкции не принесли результата, в связи с чем «кто-то должен нести ответственность» за это. Глава венгерского МИДа также назвал «поэтическим преувеличением» заявления о том, что ограничения «поставили россиян на колени».
Сийярто также раскритиковал действия США, которые, по его словам, «подтолкнули Европу к соперничеству» в вопросе военной помощи Украине. Министр заявил, что это «буквально уничтожает Европу», однако страны не сопротивляются политике США. В заключение Сийярто подчеркнул, что единственным выходом из ситуации является окончание боевых действию «сию минуту».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Украине военную и финансовую помощь.
Венгрия неоднократно заявляла о провале санкций Евросоюза против России, а официальные лица страны призывали ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина не сможет победить Россию. Единственным способом спасти Украину он назвал начало переговоров.