Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для ритейлеров

Ранее 5 марта 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. «Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», — говорилось в заявлении платежной системы. В аналогичном заявлении Visa говорится, что выпущенные в России карты не будут работать за границей, а картами Visa из других стран нельзя будет воспользоваться в России.