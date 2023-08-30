Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для ритейлеров
Платежные системы Visa и Mastercard планируют повысить комиссии, которые взимают с ритейлеров при оплате их клиентами покупок с помощью кредитных и дебетовых карт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
По данным агентства, повышенные сборы за онлайн-транзакции Visa начнет взимать в октябре, а в апреле последуют новые сборы «за коммерческие кредитные, дебетовые и предоплаченные карты». В документе говорится, что у Mastercard повышение комиссий также запланировано на октябрь.
Отмечается, что, по оценке консалтинговой компании CMSPI, благодаря повышению комиссий ритейлеры будут дополнительно платить более $500 млн ежегодно.
29 августа в реестре Центробанка появилась новая система международных переводов Kwikpay: она специализируется на денежных отправлениях из России в примерно 40 стран, среди которых СНГ, Грузия, Вьетнам, Филиппины, а также некоторые государства еврозоны. Переводы планируется осуществлять через приложение Kwikpay.
Это уже третья подряд платежная система в перечне ЦБ, основным бизнесом которой являются именно трансграничные переводы, – за последний год реестр пополнился компаниями Dengi.ru (оператор – «Банк 131») и «Астрасенд» (банк «Соколовский»).
Ранее 5 марта 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. «Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», — говорилось в заявлении платежной системы. В аналогичном заявлении Visa говорится, что выпущенные в России карты не будут работать за границей, а картами Visa из других стран нельзя будет воспользоваться в России.
В Центробанке пояснили, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны, отметили в регуляторе.