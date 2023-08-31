Годовая инфляция в еврозоне осталась на уровне 5,3%
Годовая инфляция в 20 странах еврозоны по итогам августа осталась на уровне июля и составила 5,3% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Евростата.
Рост цен в сфере услуг замедлился с 5,6% в июле до 5,5% в августе, в сегменте неэнергетических промышленных товаров – с 5 до 4,8%. Цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 9,8% по сравнению с 10,8% месяцем ранее. В то же время снижение цен на энергоносители замедлилось с 6,1% в июле до 3,3% в августе.
При этом базовая инфляция [показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие] замедлилась до 5,3% год к году, вернувшись на уровень мая. В июне и июле этот показатель составлял 5,5%.
Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения инфляции до 5,1%, а базовой – до 5,3%. Эксперты ожидают еще одного повышения Европейским центральным банком (ЕЦБ) ключевой ставки до конца года и начала ее снижения с середины 2024 г. Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ состоится 14 сентября.
В конце июля регулятор повысил на 0,25 п. п. все три ставки: ключевую – с 4 до 4,25%, маржинальную – с 4,25 до 4,5%, депозитную – с 3,5 до 3,75%. Это стало девятым увеличением подряд, ключевая ставка достигла максимумов финансового кризиса 2008 г.
ЕЦБ ожидает значительного замедления экономического роста еврозоны в связи со снижением внутреннего потребительского спроса, ужесточающимися финансовыми условиями и сохраняющейся инфляцией. Промышленная активность будет оставаться подавленной из-за слабого внешнего спроса.