Годовая инфляция в еврозоне осталась на уровне 5,3%

Рост цен в сфере услуг замедлился с 5,6% в июле до 5,5% в августе, в сегменте неэнергетических промышленных товаров – с 5 до 4,8%. Цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 9,8% по сравнению с 10,8% месяцем ранее. В то же время снижение цен на энергоносители замедлилось с 6,1% в июле до 3,3% в августе.