Минпромторг увеличит финансирование льготного лизинга машин на 7,8 млрд рублей

Программа поддержки спроса на автомобили (лизинг, льготные кредиты, субсидии) была возобновлена в июле 2022 г. Тогда сообщалось, что на ее финансирование будет выделено 20,7 млрд руб., а в программе будут участвовать все модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб. (для автокредитов), а также электрокары Evolute. Программа была продлена на 2023 г.