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Экономика

Минпромторг увеличит финансирование льготного лизинга машин на 7,8 млрд рублей

Ведомости

Минпромторг России увеличит финансирование программы льготного лизинга автомобилей на 7,8 млрд руб. в 2023 г., сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет ТАСС.

«С завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу автомобилей, добавив дополнительно 7,8 млрд руб. до конца года к двум [млрд руб.], которые были изначально», – сказал министр на церемонии запуска завода по производству автомобилей Sollers Argo в Ульяновске.

Мантуров добавил, что до конца года планируется реализовать около 15 000 авто, и уточнил, что выделенные ранее 2 млрд руб. уже были израсходованы.

Программа поддержки спроса на автомобили (лизинг, льготные кредиты, субсидии) была возобновлена в июле 2022 г. Тогда сообщалось, что на ее финансирование будет выделено 20,7 млрд руб., а в программе будут участвовать все модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб. (для автокредитов), а также электрокары Evolute. Программа была продлена на 2023 г.

25 марта этого года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил кабмину рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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