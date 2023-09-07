Минпромторг увеличит финансирование льготного лизинга машин на 7,8 млрд рублей
Минпромторг России увеличит финансирование программы льготного лизинга автомобилей на 7,8 млрд руб. в 2023 г., сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет ТАСС.
«С завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу автомобилей, добавив дополнительно 7,8 млрд руб. до конца года к двум [млрд руб.], которые были изначально», – сказал министр на церемонии запуска завода по производству автомобилей Sollers Argo в Ульяновске.
Мантуров добавил, что до конца года планируется реализовать около 15 000 авто, и уточнил, что выделенные ранее 2 млрд руб. уже были израсходованы.
Программа поддержки спроса на автомобили (лизинг, льготные кредиты, субсидии) была возобновлена в июле 2022 г. Тогда сообщалось, что на ее финансирование будет выделено 20,7 млрд руб., а в программе будут участвовать все модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб. (для автокредитов), а также электрокары Evolute. Программа была продлена на 2023 г.
25 марта этого года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил кабмину рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб.