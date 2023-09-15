Стоимость нефти Brent превысила $94 за баррель впервые с осени 2022 года
Стоимость нефти марки Brent превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Цена ноябрьских фьючерсов Brent составила $94,02/барр. в 23:24 мск. Цена нефти марки WTI в октябре составляет $90,6/барр. (рост на 1,87%).
Ранее сегодня Brent также преодолела прошлогодние значения, превысив $93/барр. впервые с ноября.
5 сентября вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г.
Россия добровольно сокращает добычу нефти с марта этого года и до конца 2024 г. Ранее заявлялось о 500 000 барр./сутки.
Как заявляла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова в интервью «Ведомостям», комментируя августовское сокращение России, продолжение снижения поставок нефти из России и формирующийся дефицит сырья в мире будут способствовать дальнейшему росту котировок.