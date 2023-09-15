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Экономика

Стоимость нефти Brent превысила $94 за баррель впервые с осени 2022 года

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Цена ноябрьских фьючерсов Brent составила $94,02/барр. в 23:24 мск. Цена нефти марки WTI в октябре составляет $90,6/барр. (рост на 1,87%).

Ранее сегодня Brent также преодолела прошлогодние значения, превысив $93/барр. впервые с ноября.

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5 сентября вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г.

Россия добровольно сокращает добычу нефти с марта этого года и до конца 2024 г. Ранее заявлялось о 500 000 барр./сутки.

Как заявляла управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова в интервью «Ведомостям», комментируя августовское сокращение России, продолжение снижения поставок нефти из России и формирующийся дефицит сырья в мире будут способствовать дальнейшему росту котировок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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