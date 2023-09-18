Газета
Экономика

Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз

Ведомости

В июле 2023 г. товарооборот между Россией и США обновил антирекорд, достигнув $277 млн. Это в 11 раз меньше, чем в феврале 2022 г. (до введения антироссийских санкций). Об этом свидетельствуют данные Бюро переписей США (Census Bureau), проанализированные РБК.

Кроме того, объем взаимной торговли по итогам июля сократился в 13 раз относительного того же периода 2021 г. Показатель стал минимальным по крайней мере с начала 2000-х гг., утверждает РБК. При этом еще в 2021 г. США входили в пятерку крупнейших торговых партнеров России.

Отмечается, что почти 90% товарооборота составляют российские поставки. Американский экспорт в июле упал до $36 млн. В основном Россия поставляет США ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). С января по июль 2023 г. российский экспорт в США составил около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти три группы товаров.

Ранее по теме: В Китае ожидают досрочного достижения цели в $200 млрд товарооборота с Россией

После начала спецоперации России на Украине США ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

В частности, весной 2022 г. США запретили ввоз российской нефти, нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Затем была повышена импортная пошлина до 35% на импорт из России стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и др. В то же время под санкции не попали ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных