Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз
В июле 2023 г. товарооборот между Россией и США обновил антирекорд, достигнув $277 млн. Это в 11 раз меньше, чем в феврале 2022 г. (до введения антироссийских санкций). Об этом свидетельствуют данные Бюро переписей США (Census Bureau), проанализированные РБК.
Кроме того, объем взаимной торговли по итогам июля сократился в 13 раз относительного того же периода 2021 г. Показатель стал минимальным по крайней мере с начала 2000-х гг., утверждает РБК. При этом еще в 2021 г. США входили в пятерку крупнейших торговых партнеров России.
Отмечается, что почти 90% товарооборота составляют российские поставки. Американский экспорт в июле упал до $36 млн. В основном Россия поставляет США ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). С января по июль 2023 г. российский экспорт в США составил около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти три группы товаров.
После начала спецоперации России на Украине США ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
В частности, весной 2022 г. США запретили ввоз российской нефти, нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Затем была повышена импортная пошлина до 35% на импорт из России стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и др. В то же время под санкции не попали ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы.