Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз

Кроме того, объем взаимной торговли по итогам июля сократился в 13 раз относительного того же периода 2021 г. Показатель стал минимальным по крайней мере с начала 2000-х гг., утверждает РБК. При этом еще в 2021 г. США входили в пятерку крупнейших торговых партнеров России.