«Новатэк» предложил создать программу поддержки добычи трудноизвлекаемого газа

Кроме того, по оценкам зампреда, если заниматься только освоением новых газовых провинций, то эти 5 трлн куб. м трудноизвлекаемых запасов будут потеряны для страны. Кудрин добавил, что потенциал их добычи составляет порядка 70 млрд куб. м в год.