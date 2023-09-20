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Экономика

«Новатэк» предложил создать программу поддержки добычи трудноизвлекаемого газа

Ведомости

«Новатэк» призвал создать программу поддержки технологий добычи трудноизвлекаемого газа. С таким предложением к правительству обратился заместитель председателя правления компании Владимир Кудрин.

«Приведу пример дорожной карты локализации [технологий] СПГ. Без господдержки создать такую технологическую базу казалось неосуществимым. Было бы правильным распространить этот механизм поддержки на технологии добычи глубоких горизонтов [запасов газа]», – сказал он на Промышленно-энергетическом форуме TNF (цитата по ТАСС).

По словам Кудрина, исторически основным регионом добычи газа в России был Надым-Пур-Тазовский регион, и сейчас сеноманский ярус (где легче всего добывать газ) выработан на 80%. Добыча в регионе осложнена трудностью освоения этих запасов и дорогими технологиями, уточнил зампред.

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Кроме того, по оценкам зампреда, если заниматься только освоением новых газовых провинций, то эти 5 трлн куб. м трудноизвлекаемых запасов будут потеряны для страны. Кудрин добавил, что потенциал их добычи составляет порядка 70 млрд куб. м в год.

Летом заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что ведомство готово рассмотреть налоговое стимулирование добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа не раньше 2027 г.

Как пояснял партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин в интервью «Ведомостям», на ТРИЗ сейчас приходится треть запасов углеводородов в России, а если смотреть на оставшиеся запасы, то на «трудную» нефть приходится порядка 70%. Поэтому, по словам эксперта, без льгот для проектов по разработке ТРИЗ не обойтись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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