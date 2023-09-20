«Новатэк» предложил создать программу поддержки добычи трудноизвлекаемого газа
«Новатэк» призвал создать программу поддержки технологий добычи трудноизвлекаемого газа. С таким предложением к правительству обратился заместитель председателя правления компании Владимир Кудрин.
«Приведу пример дорожной карты локализации [технологий] СПГ. Без господдержки создать такую технологическую базу казалось неосуществимым. Было бы правильным распространить этот механизм поддержки на технологии добычи глубоких горизонтов [запасов газа]», – сказал он на Промышленно-энергетическом форуме TNF (цитата по ТАСС).
По словам Кудрина, исторически основным регионом добычи газа в России был Надым-Пур-Тазовский регион, и сейчас сеноманский ярус (где легче всего добывать газ) выработан на 80%. Добыча в регионе осложнена трудностью освоения этих запасов и дорогими технологиями, уточнил зампред.
Кроме того, по оценкам зампреда, если заниматься только освоением новых газовых провинций, то эти 5 трлн куб. м трудноизвлекаемых запасов будут потеряны для страны. Кудрин добавил, что потенциал их добычи составляет порядка 70 млрд куб. м в год.
Летом заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что ведомство готово рассмотреть налоговое стимулирование добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа не раньше 2027 г.
Как пояснял партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин в интервью «Ведомостям», на ТРИЗ сейчас приходится треть запасов углеводородов в России, а если смотреть на оставшиеся запасы, то на «трудную» нефть приходится порядка 70%. Поэтому, по словам эксперта, без льгот для проектов по разработке ТРИЗ не обойтись.