Налоговые льготы для трудноизвлекаемых нефти и газа сдвинули за 2027 год

Трудноизвлекаемые углеводороды постепенно становятся все более важным фактором для удержания достигнутых уровней добычи нефти и газа. Текущие запасы ТРИЗ в России в 2022 г. снизились на 1,2% по сравнению с 2021 г. и составили 16,5 млрд т, следует из данных Роснедр. При этом добыча трудноизвлекаемой нефти в 2021 г. (последние доступные данные) выросла на 3,75% по сравнению с 2020 г. до 166 млн т. Доля ТРИЗ в общей добыче нефти в стране составила 31,7%.