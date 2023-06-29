Налоговые льготы для трудноизвлекаемых нефти и газа сдвинули за 2027 год

Налоговые льготы для трудноизвлекаемых нефти и газа сдвинули за 2027 годДоля таких углеводородов в общей добыче уже превышает 30%
Министерство финансов готово рассмотреть налоговое стимулирование добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа не раньше 2027 г. Об этом заявил 28 июня заместитель министра Алексей Сазанов.
«Я могу только сказать, что на ближайшую трехлетку (2024-2026 гг. – "Ведомости") потенциал по стимулированию у нас ограничен. После этого периода, конечно, мы готовы рассматривать. В любом случае нужно, чтобы были представлены соответствующие финансово-экономические обоснования, тогда будем изучать», – сказал Сазанов в интервью «РИА Новости».
Трудноизвлекаемые углеводороды постепенно становятся все более важным фактором для удержания достигнутых уровней добычи нефти и газа. Текущие запасы ТРИЗ в России в 2022 г. снизились на 1,2% по сравнению с 2021 г. и составили 16,5 млрд т, следует из данных Роснедр. При этом добыча трудноизвлекаемой нефти в 2021 г. (последние доступные данные) выросла на 3,75% по сравнению с 2020 г. до 166 млн т. Доля ТРИЗ в общей добыче нефти в стране составила 31,7%.
На ТРИЗ сейчас приходится треть запасов углеводородов в России, а если смотреть на оставшиеся запасы, то на «трудную» нефть приходится порядка 70%, поясняет партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. «Поэтому без льгот для проектов по разработке ТРИЗ не обойтись», – считает он. Ряд проектов, в том числе «Роснефти», уже имеет такие преференции и это хороший пример, что государство не теряет от введения льгот, а приобретает дополнительные доходы за счет роста объемов добычи, подчеркивает эксперт.
Ранее в этом году российские нефтегазовые компании просили правительство о налоговых стимулах для разработки ТРИЗ. В середине апреля гендиректор «Новатэк НТЦ» («дочка» «Новатэка») Владимир Соловьев заявил премьер-министру Михаилу Мишустину, что добыча «простого» газа падает. Поэтому компании, по словам топ-менеджера, нужны налоговые стимулы, чтобы начать освоение ТРИЗ. Мишустин тогда ответил, что экспорт газа из России падает, поэтому в сложившейся ситуации нужно оценить спрос на газ на внутреннем рынке, а также целесообразность разработки ТРИЗ «с точки зрения экологии». В свою очередь министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что Минэнерго поддерживает необходимость разработки ТРИЗ.
В конце марта председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на итоговой коллегии Минэнерго просил «донастроить» налоговый режим так, чтобы стимулировать применение новых технологий для освоения неразрабатываемых сейчас запасов. Тогда Шульгинов сообщил, что Минэнерго планирует в 2023 г. проработать стимулирование добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти за счет расширения применения налога на дополнительный доход (НДД).
Что такое НДД
Режим налога на дополнительный доход работает в России с 2019 г. Он должен стимулировать нефтяные компании продолжать добычу на выработанных месторождениях и инвестировать в разработку новых. НДД составляет 50% от дохода компании за вычетом расходов на добычу и логистику. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при применении НДД не отменяется, но снижается для компаний в среднем на 40%. Месторождения, которые входят в периметр НДД, разделены на пять групп.
Правительство и Минфин в частности сейчас принимают меры по увеличению доходной части бюджета. Например, 28 июня в Госдуме рассматривался в первом чтении законопроект о введении с 2024 г. налога на сверхприбыль компаний (windfall tax). Сазанов отметил, что из 50 наиболее крупных плательщиков 20% – «предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых», 19% – производители минудобрений, 13% – металлурги, 12% – ритейл, 9% – банки. Уже нагруженный выплатами нефтегазовый сектор от windfall tax освобожден.
При этом нефтяная отрасль является одной из тех, где налоговая нагрузка особенно высока. Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отмечал «Ведомостям», что важно уйти от подхода, при котором пополнение бюджета налогами «здесь и сейчас» становится важнее долгосрочного развития отрасли. Фискальная нагрузка нефтегазовой отрасли «достигла критического уровня», говорил эксперт.
О высокой налоговой нагрузке нефтяной отрасли высказывался и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ-2023. «Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку «выпали» именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», – пояснял он.
Согласно закону «О недрах», компании могут бесплатно получать участки недр под так называемые технологические полигоны – для отработки новых технологий, геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ. Создавать полигоны разрешено на абалакской, ачимовской, баженовской, доманиковской и хадумской свитах и запасах сверхвязкой нефти. Всего в России было выдано 10 лицензий на такие полигоны: по две у «Роснефти» и «Газпром нефти», одна – у «Татнефти», и пять – у «Ставропольнефтегаза» (входит в «ЦГК Холдинг»).
В июне представитель Минприроды говорил «Ведомостям», что ведомство планирует расширить виды ТРИЗ, на которых компании смогут создавать такие технологические полигоны (см. публикацию от 9 июня).
Если правительство планирует сохранить текущий уровень добычи нефти в России (535 млн т в 2022 г.), то фискальное стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов необходимо, считает руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов. По его словам, в условиях ограниченного доступа к инвестресурсам «сэкономленные на налогах» средства являются одним из источников привлечения средств для финансирования добычи нефти в трудных условиях. Если власти планируют сохранить добычу на нынешнем уровне, доля трудноизвлекаемой нефти будет увеличиваться, потому что запасы на традиционных участках недр постепенно истощаются, поясняет Орлов.