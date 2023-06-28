В мае в России ускорилось снижение добычи газа

В мае в России ускорилось снижение добычи газаК концу года отрицательная динамика может замедлиться
В России добыча природного газа, включая попутный, снизилась в январе - мае 2023 г. на 13% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 277,1 млрд куб. м. Это следует из материалов Росстата.
В мае было добыто лишь 48,9 млрд куб. м – это минимальное значение с начала года. При этом на общую статистику положительное влияние оказывает добыча попутного газа, которая в мае увеличилась на 7,8% до 8,9 млрд куб. м. Без учета попутного газа добыча в мае снизилась на 19,3% до 40 млрд куб. м.
Из материалов Росстата следует, что падение добычи газа в стране ускоряется. В апреле добыча снизилась к тому же месяцу 2022 г. на 12,9% до 52,8 млрд куб. м. За январь - апрель снижение составляло 12,6% до 228,2 млрд куб. м, в I квартале – 12,3% до 175,4 млрд куб. м.
Производство сжиженного газа (СПГ) в России в этом году также снижается, но не так сильно. В январе - мае производство сократилось на 3,8% до 13,7 млн т. В то же время в мае выпуск СПГ увеличился на 4,1% до 2,9 млн т.
Источник «Ведомостей», знакомый со статистикой Минэнерго, поясняет, что основное снижение добычи пришлось на «Газпром», в то время как большинство независимых производителей газа добычу увеличили.
«Газпром» в 2023 г. пока не публиковал статистику добычи и экспорта. В январе - мае 2022 г. компания добыла 211,4 млрд куб. м газа (-4,8%) и экспортировала в дальнее зарубежье 61 млрд куб. м (-27,6%).
Данные Росстата традиционно несколько отличаются от статистики Минэнерго. По данным Росстата, в 2022 г. добыча газа в России снизилась на 11,9% до 672 млрд куб. м, а по данным Минэнерго – на 11,7% до 673,8 млрд куб. м. Экспорт газа в прошлом году, по данным Министерства энергетики, составил 170,6 млрд куб. (-30,7%).
Добыча газа в России начала снижаться в 2022 г. вслед за падением экспорта трубопроводного газа в Европу. В этом году прокачка топлива в направлении ЕС продолжает уменьшаться. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в мае этого года Россия в среднем поставляла в Европу по трубопроводам 63,8 млн куб. м газа в сутки против 82,8 млн куб. м в декабре 2022 г.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов указывает, что, по данным ENTSOG, трубопроводные поставки газа из России в ЕС за январь - май 2023 г. снизились на 77% (до 10,3 млрд куб. м, или 68 млн куб. м в сутки) в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Он отмечает, что это коррелирует с данными Минфина, согласно которым поступления в бюджет по экспортной пошлине на газ по итогам пяти месяцев 2023 г. снизились в годовом выражении на 78% до 211 млрд руб.
16 июня министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что объем добычи газа в России сейчас на 8–10% ниже, чем в прогнозе социально-экономического развития страны. По его словам, в сентябре прогноз по добыче будет пересмотрен. Согласно прогнозу Минэкономразвития, который заложен в параметрах федерального бюджета на 2023 г., добыча газа в России в этом году должна составить 670,2 млрд куб. м.
В таких условиях, заявлял главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ-2023, открываются возможности для развития внутреннего рынка газа. «Освободившийся потенциал должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренной газификации», – отметил Сечин (цитата по релизу компании). Тогда же он отмечал, что заявления финансовых властей России о выпадении нефтегазовых доходов некорректны, «поскольку «выпали» именно газовые доходы, <...> это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что сокращение добычи газа в России напрямую связано со снижением его экспорта в Европу. Восточное направление поставок (экспорт в Китай) пока не способно полностью заменить европейский рынок, говорит ведущий аналитик «Открытие Инвестиций» Андрей Кочетков.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что дополнительное снижение добычи газа в мае могло быть вызвано низким объемом поставок по газопроводу «Турецкий поток». Экспорт по «Турецкому потоку» в мае достиг минимума с июня 2022 г., составив всего 774,6 млн куб. м, или 25 млн куб. м в сутки («Ведомости» писали об этом 6 июня). По оценкам Родионова, при сохранении текущего уровня экспорта газа в ЕС по итогам 2023 г. поставки по этому направлению составят 24,9 млрд куб. м против 66,6 млрд куб. м в 2022 г. То есть выпадающие объемы экспорта составят 31,7 млрд куб. м.
По оценке Кауфмана, даже «в умеренно позитивном сценарии» объем экспорта трубопроводного газа в дальнее зарубежье (в Европу, Турцию и Китай) может составить 70-80 млрд куб. м против 100,9 млрд куб. м по итогам прошлого года.
В результате объем добычи газа в РФ по итогам этого года может снизиться до 630-640 млрд куб. (то есть на 5-6,5%), подсчитал Кауфман. Он поясняет, что во втором полугодии динамика будет «менее драматичной за счет более низкой базы». Родионов согласен, что темпы сокращения добычи и экспорта газа будут замедляться во втором полугодии. «Если в I квартале 2022 г. объем экспорта «Газпрома» в ЕС, по данным ENTSOG, составлял 27,4 млрд куб. м, во II квартале – 22,1 млрд куб. м, то в III квартале он снизился до 9,9 млрд куб. м и до 7,2 млрд куб. м в IV квартале», – поясняет он.
Объем производства СПГ в 2023 г., скорее всего, снизится, но незначительно, говорят аналитики. Родионов напоминает, что «Новатэк» анонсировал капремонт двух технологических линий на заводе «Ямал СПГ» в этом году, но точные сроки ремонта пока не назывались. Кауфман напоминает, что в прошлом году «Ямал СПГ» производил больше сжиженного газа, чем предусмотрено проектной мощностью завода, пользуясь крайне благоприятной рыночной конъюнктурой. По его оценке, производство СПГ в России 2023 г. может снизиться на 3-4%.
В 2022 г., по данным Росстата, выпуск СПГ вырос на 8,1% до 32,5 млн т.