В мае в России ускорилось снижение добычи газа

В результате объем добычи газа в РФ по итогам этого года может снизиться до 630-640 млрд куб. (то есть на 5-6,5%), подсчитал Кауфман. Он поясняет, что во втором полугодии динамика будет «менее драматичной за счет более низкой базы». Родионов согласен, что темпы сокращения добычи и экспорта газа будут замедляться во втором полугодии. «Если в I квартале 2022 г. объем экспорта «Газпрома» в ЕС, по данным ENTSOG, составлял 27,4 млрд куб. м, во II квартале – 22,1 млрд куб. м, то в III квартале он снизился до 9,9 млрд куб. м и до 7,2 млрд куб. м в IV квартале», – поясняет он.