Китай увеличил импорт российского СПГ в мае в 2,3 раза

Китай нарастил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в мае 2023 г. в 2,3 раза по сравнению с маем прошлого года до 930 700 т, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. За пять месяцев этого года поставки российского СПГ увеличились на 67% и составили 3 млн т.