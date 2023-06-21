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Китай увеличил импорт российского СПГ в мае в 2,3 раза

По экспертной оценке, за весь год поставки могут достичь 8–10 млн т
Дарья Савенкова
Reuters

Китай нарастил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в мае 2023 г. в 2,3 раза по сравнению с маем прошлого года до 930 700 т, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. За пять месяцев этого года поставки российского СПГ увеличились на 67% и составили 3 млн т.

В денежном выражении импорт российского СПГ в мае этого года вырос на 22,8% в годовом выражении до $540 млн, а за первые пять месяцев года – на 25,2% примерно до $2,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных