Китай увеличил импорт российского СПГ в мае в 2,3 раза

Китай увеличил импорт российского СПГ в мае в 2,3 разаПо экспертной оценке, за весь год поставки могут достичь 8–10 млн т
Китай нарастил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в мае 2023 г. в 2,3 раза по сравнению с маем прошлого года до 930 700 т, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. За пять месяцев этого года поставки российского СПГ увеличились на 67% и составили 3 млн т.
В денежном выражении импорт российского СПГ в мае этого года вырос на 22,8% в годовом выражении до $540 млн, а за первые пять месяцев года – на 25,2% примерно до $2,2 млрд.
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