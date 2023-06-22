Fitch резко понизило прогноз по цене на газ в Европе на 2023–2024 годы

Рейтинговое агентство Fitch резко снизило свой прогноз по ценам на газ в Европе, говорится в обзоре агентства от 21 июня. Ожидаемая Fitch средняя цена газа на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах снижена в 1,7 раза с $20 за 1000 куб. футов ($706 за 1000 куб. м) до $12 за 1000 куб. футов ($423,6 за 1000 куб. м). Прогнозный уровень цены на 2024 г. уменьшен вдвое с $20 за 1000 куб. футов до $10 за 1000 куб. футов ($353 за 1000 куб. м). Предыдущий прогноз агентство публиковало в марте 2023 г.