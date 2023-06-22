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Fitch резко понизило прогноз по цене на газ в Европе на 2023–2024 годы

Спрос на газ в регионе снижается на фоне стабилизации поставок СПГ
Василий Милькин
JOE KLAMAR / AFP

Рейтинговое агентство Fitch резко снизило свой прогноз по ценам на газ в Европе, говорится в обзоре агентства от 21 июня. Ожидаемая Fitch средняя цена газа на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах снижена в 1,7 раза с $20 за 1000 куб. футов ($706 за 1000 куб. м) до $12 за 1000 куб. футов ($423,6 за 1000 куб. м). Прогнозный уровень цены на 2024 г. уменьшен вдвое с $20 за 1000 куб. футов до $10 за 1000 куб. футов ($353 за 1000 куб. м). Предыдущий прогноз агентство публиковало в марте 2023 г.

В сообщении отмечается, что прогноз скорректирован из-за «достаточных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в регион», а также сокращения спроса на газ и высоких уровней запасов в подземных хранилищах, которые значительно превышают средний уровень в сопоставимых периодах. Эти факторы, по мнению аналитиков Fitch, ведут к снижению спотовых цен на газ в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных