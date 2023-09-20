Моор назвал нехватку кадров большой проблемой на рынке труда
Основной проблемой развития на рынке труда является дефицит кадров, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на промышленно-энергетическом форуме TNF.
«Дефицит кадров – это большая проблема, которая мешает нам расти быстрее, чем мы бы этого хотели. В ближайшие 5-10 лет дефицит будет сохраняться, и это нужно учитывать в своей стратегии», – сказал он.
В качестве примера он привел число женщин в возрасте 20-25 лет – в регионе их в два раза меньше, чем женщин в возрасте 30-35 лет. По его данным, такая же оценка среди мужчин.
На форуме участники назвали главной проблемой ограниченные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). «В том числе это косвенно влияет и на невысокую скорость и ограниченность НИОКРов: если нет людей, то кто ими будет заниматься», – отметил Моор, комментируя дефицит кадров.
Заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин в свою очередь призвал создать программу поддержки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа. По словам Кудрина, исторически основным регионом добычи газа в России был Надым-Пур-Тазовский регион и сейчас сеноманский ярус (где легче всего добывать газ) выработан на 80%. Добыча в регионе осложнена трудностью освоения этих запасов и дорогими технологиями, уточнил зампред.
«Потенциал добычи составляет порядка 70 млрд куб. м в год, может быть намного больше. Потребуется как минимум 7-10 лет освоения технологий, но из-за отсутствия льгот крупные проекты не реализуются», – заявил Кудрин.
Ранее заместитель гендиректора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Ирина Жук на форуме TNF заявила, что дефицит кадров на рынке труда в России будет продолжаться в ближайшее время.