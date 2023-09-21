Греф оценил дефицит IT-специалистов в 1 млн человек

В декабре 2022 г. министр говорил, что во время двух волн эмиграции после начала спецоперации на Украине около 100 000 IT-специалистов покинули Россию и не вернулись. Это 10% от общего количества работников в отрасли. Шадаев отмечал, что 80% из них продолжают работать на компании РФ в дружественных странах.