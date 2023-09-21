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Экономика

Греф оценил дефицит IT-специалистов в 1 млн человек

Ведомости

Дефицит кадров в IT-отрасли составляет 1 млн человек, в ближайшие годы эта проблема не будет решена. Такое мнение высказал председатель правления Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21».

«На сегодняшний день дефицит специалистов в IT-области оценивается в цифру более 1 млн человек. И ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет», – сказал он (цитата по ТАСС). 

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Более того, продолжил Греф, по оценкам «Сбера» на ближайшие пять-шесть лет, дефицит будет только расти. По его словам, заместить IT-специалистов во всех без исключениях областях может искусственный интеллект. Греф отметил, что «очень большие изменения» на рынке труда произойдут в ближайшие два-три года.

В середине августа Минцифры оценило дефицит IT-кадров в России в 500 000–700 000 человек. Потребность в кадрах сохраняется, несмотря на увеличение кадровой базы, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

В декабре 2022 г. министр говорил, что во время двух волн эмиграции после начала спецоперации на Украине около 100 000 IT-специалистов покинули Россию и не вернулись. Это 10% от общего количества работников в отрасли. Шадаев отмечал, что 80% из них продолжают работать на компании РФ в дружественных странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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