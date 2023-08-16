Глава Минцифры оценил дефицит кадров в ИТ-отрасли в 500 000 – 700 000 человек

Согласно постановлению правительства, утвержденному в марте 2022 г., отсрочку от службы в армии могут получить айтишники, работающие в компаниях с госаккредитацией не менее 11 месяцев и имеющие высшее образование. В сентябре ведомство представило список из около 200 IT- и смежных специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от армии.