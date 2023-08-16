Глава Минцифры оценил дефицит кадров в ИТ-отрасли в 500 000 – 700 000 человек
Российской ИТ-отрасли не хватает примерно 500 000 – 700 000 специалистов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500 000 – 700 000 человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», – приводит его слова «Интерфакс».
Потребность в кадрах сохраняется несмотря на увеличение кадровой базы, добавил Шадаев.
В начале августа стало известно, что Минцифры готово разработать законопроект, который предоставит отсрочку от армии для IT-специалистов со средним образованием. В министерстве отметили, что такой запрос поступает от «крупнейших отечественных IT-компаниий», которые жалуются на дефицит кадров.
Согласно постановлению правительства, утвержденному в марте 2022 г., отсрочку от службы в армии могут получить айтишники, работающие в компаниях с госаккредитацией не менее 11 месяцев и имеющие высшее образование. В сентябре ведомство представило список из около 200 IT- и смежных специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от армии.