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Экономика

Глава Минцифры оценил дефицит кадров в ИТ-отрасли в 500 000 – 700 000 человек

Ведомости

Российской ИТ-отрасли не хватает примерно 500 000 – 700 000 специалистов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500 000 – 700 000 человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», – приводит его слова «Интерфакс».

Потребность в кадрах сохраняется несмотря на увеличение кадровой базы, добавил Шадаев.

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В начале августа стало известно, что Минцифры готово разработать законопроект, который предоставит отсрочку от армии для IT-специалистов со средним образованием. В министерстве отметили, что такой запрос поступает от «крупнейших отечественных IT-компаниий», которые жалуются на дефицит кадров.

Согласно постановлению правительства, утвержденному в марте 2022 г., отсрочку от службы в армии могут получить айтишники, работающие в компаниях с госаккредитацией не менее 11 месяцев и имеющие высшее образование. В сентябре ведомство представило список из около 200 IT- и смежных специальностей, для которых предусмотрена отсрочка от армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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