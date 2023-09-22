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Экономика

В Минсельхозе сообщили о стабилизации ситуации с поставками топлива аграриям

Ведомости

Ситуация с поставками топлива аграриям в южных регионах начала стабилизироваться после принятых правительством решений об ограничении на экспорт топлива. Об этом в комментарии ТАСС сообщил замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов. 

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«Для нас важно, чтобы особенно в период уборочных работ и сейчас (в ряде регионов начинается сев озимых культур), чтобы горючего было достаточно для наших сельхозпроизводителей. <…> Мы особенно переживали по южным регионам. Там были перебои [с поставками], но сегодня уже ситуация стабилизируется», – сказал он. 

Увайдов также выразил надежду, что ограничение экспорта позволит также стабилизировать цены на топливо. 

21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабмина, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен. Позже в Минэнерго сообщили, что эта мера введена бессрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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