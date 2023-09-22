В Минсельхозе сообщили о стабилизации ситуации с поставками топлива аграриям
Ситуация с поставками топлива аграриям в южных регионах начала стабилизироваться после принятых правительством решений об ограничении на экспорт топлива. Об этом в комментарии ТАСС сообщил замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов.
«Для нас важно, чтобы особенно в период уборочных работ и сейчас (в ряде регионов начинается сев озимых культур), чтобы горючего было достаточно для наших сельхозпроизводителей. <…> Мы особенно переживали по южным регионам. Там были перебои [с поставками], но сегодня уже ситуация стабилизируется», – сказал он.
Увайдов также выразил надежду, что ограничение экспорта позволит также стабилизировать цены на топливо.
21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабмина, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен. Позже в Минэнерго сообщили, что эта мера введена бессрочно.