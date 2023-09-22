В Минсельхозе сообщили о стабилизации ситуации с поставками топлива аграриям

«Для нас важно, чтобы особенно в период уборочных работ и сейчас (в ряде регионов начинается сев озимых культур), чтобы горючего было достаточно для наших сельхозпроизводителей. <…> Мы особенно переживали по южным регионам. Там были перебои [с поставками], но сегодня уже ситуация стабилизируется», – сказал он.