Минэнерго: ограничение на экспорт топлива введено бессрочно

Сорокин до этого заявлял, что власти примут радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. Министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что общий объем «серого» экспорта топлива из РФ с начала этого года уже составил несколько миллионов тонн.