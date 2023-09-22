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Экономика

Минэнерго: ограничение на экспорт топлива введено бессрочно

Ведомости

Ограничение на экспорт топлива введен бессрочно, сообщил замминистра энергетики России Павел Сорокин. Его заявление опубликовала пресс-служба Минэнерго.

«Сейчас она [мера] введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов», – сказал Сорокин.

По его словам, мера «должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт».

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Власти рассчитывают, что объем, который вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) и «добросовестные участники» направляют на рынок, полностью закроет все потребности.

«Более того, создаст избыток топлива на рынке, что естественно уже влияет на оптовую цену», – подчеркнул Сорокин.

21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабмина, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен.

Сорокин до этого заявлял, что власти примут радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. Министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что общий объем «серого» экспорта топлива из РФ с начала этого года уже составил несколько миллионов тонн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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