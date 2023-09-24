Правительство направит 45 млрд рублей на поддержку аграриев
Правительство направит дополнительно 45 млрд руб. на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, которая позволит просубсидировать более 40 000 займов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Соглашение распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, средства из резервного фонда направят на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.
Необходимость дополнительного финансирования в правительстве связывают с повышением ключевой ставки ЦБ во втором полугодии. 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.
Льготная кредитная программа для аграриев действует с 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
В июле 2023 г. президент РСПП Александр Шохин обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Это произошло после того как Минсельхоз разместил проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 г.