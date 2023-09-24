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Экономика

Правительство направит 45 млрд рублей на поддержку аграриев

Ведомости

Правительство направит дополнительно 45 млрд руб. на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, которая позволит просубсидировать более 40 000 займов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

Соглашение распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, средства из резервного фонда направят на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.

Необходимость дополнительного финансирования в правительстве связывают с повышением ключевой ставки ЦБ во втором полугодии. 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.

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Льготная кредитная программа для аграриев действует с 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

В июле 2023 г. президент РСПП Александр Шохин обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой не повышать ставки льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Это произошло после того как Минсельхоз разместил проект постановления, предусматривающий увеличение ставки до 7% с 1 января 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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