Власти объявили новые меры поддержки аграриев

Власти объявили новые меры поддержки аграриевВыделенных средств все равно может не хватить на сбор урожая
Правительство России обсуждает комплекс мер поддержки агропромышленной отрасли на фоне введения санкций в отношении страны и повышения ключевой ставки до 20%. На проведение посевной кампании, льготное кредитование и лизинг для сельхозтоваропроизводителей планируется выделить из федерального бюджета суммарно 44 млрд руб., следует из плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики («Ведомости» ознакомились с последней копией документа).
Там сказано, что курировать эти вопросы будут Минсельхоз и Минфин. Представитель Минфина на запрос не ответил. Представитель Минсельхоза информацию о выделении дополнительных средств на помощь аграриям подтвердил. По данным ведомства, 12 млрд руб. будет направлено на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники, в рамках которой сельхозтоваропроизводители ежегодно закупают более трети всех новых машин.