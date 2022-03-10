Власти объявили новые меры поддержки аграриев

Там сказано, что курировать эти вопросы будут Минсельхоз и Минфин. Представитель Минфина на запрос не ответил. Представитель Минсельхоза информацию о выделении дополнительных средств на помощь аграриям подтвердил. По данным ведомства, 12 млрд руб. будет направлено на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники, в рамках которой сельхозтоваропроизводители ежегодно закупают более трети всех новых машин.