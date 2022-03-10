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Власти объявили новые меры поддержки аграриев

Выделенных средств все равно может не хватить на сбор урожая
Маргарита Соболь
Выделенных на поддержку аграриев 44 млрд руб. может не хватить на сбор урожая, предупреждают эксперты / Максим Стулов / Ведомости

Правительство России обсуждает комплекс мер поддержки агропромышленной отрасли на фоне введения санкций в отношении страны и повышения ключевой ставки до 20%. На проведение посевной кампании, льготное кредитование и лизинг для сельхозтоваропроизводителей планируется выделить из федерального бюджета суммарно 44 млрд руб., следует из плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики («Ведомости» ознакомились с последней копией документа).

Там сказано, что курировать эти вопросы будут Минсельхоз и Минфин. Представитель Минфина на запрос не ответил. Представитель Минсельхоза информацию о выделении дополнительных средств на помощь аграриям подтвердил. По данным ведомства, 12 млрд руб. будет направлено на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники, в рамках которой сельхозтоваропроизводители ежегодно закупают более трети всех новых машин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных