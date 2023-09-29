В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ
Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 руб. Документ опубликован в думской электронной базе.
В пояснительной записке к документу говорится, что повышение МРОТ приведет к появлению стимула роста зарплат у 4,8 млн граждан России.
В июне президент Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для роста зарплат во всех регионах России.
В этом году МРОТ был проиндексирован на 6,3% до 16 242 руб. в месяц. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 6 млн россиян получают зарплату ниже уровня МРОТ. В конце мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что к 2030 г. МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 375 руб.