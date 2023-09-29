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Экономика

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ

Ведомости

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 руб. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке к документу говорится, что повышение МРОТ приведет к появлению стимула роста зарплат у 4,8 млн граждан России.

В июне президент Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для роста зарплат во всех регионах России.

В этом году МРОТ был проиндексирован на 6,3% до 16 242 руб. в месяц. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 6 млн россиян получают зарплату ниже уровня МРОТ. В конце мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что к 2030 г. МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 375 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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